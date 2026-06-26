Predlog je da se cela lubenica drži na sobnoj temperaturi, na hladnom i tamnom mestu, zaštićenom od direktne sunčeve svetlosti. Stručnjaci ističu da hlađenje može uticati na promenu ukusa, teksture i dela nutritivnih svojstava.

Lubenica sadrži likopen, prirodni pigment koji ima antioksidativna svojstva. Istraživanja pokazuju da voće čuvano na sobnoj temperaturi može zadržati viši nivo ovog jedinjenja u poređenju sa onim koje se drži na niskim temperaturama.

Koliko dugo može da stoji cela lubenica?

U optimalnim uslovima skladištenja, cela lubenica može se čuvati oko nedelju dana na sobnoj temperaturi. U frižideru može trajati duže, i do dve do tri nedelje, ali se takav način čuvanja ne preporučuje ako je cilj očuvanje punog ukusa.

Stručnjaci savetuju da se lubenica konzumira što pre nakon kupovine, jer se kvalitet postepeno smanjuje sa vremenom od berbe.

Za ljubitelje rashlađenog voća, preporučuje se kratkotrajno hlađenje u frižideru nekoliko sati pre konzumacije.

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Kako čuvati isečenu lubenicu?

Za razliku od cele lubenice, isečeno voće zahteva drugačiji pristup. Stručnjaci preporučuju da se prirodna zaštitna barijera - kora - ostavi što duže netaknuta. Ukoliko se lubenica seče na kriške, preporučuje se čuvanje u hermetički zatvorenoj posudi u frižideru. Na taj način može zadržati svežinu do tri do četiri dana.

U slučaju pojave vidljive buđi, sluzave teksture ili neprijatnog ukusa, voće se više ne preporučuje za konzumaciju, piše Simply recipes.

Stručnjaci naglašavaju da način čuvanja može varirati u zavisnosti od zrelosti ploda, debljine kore i uslova skladištenja. Pre konzumacije preporučuje se vizuelna i mirisna provera kako bi se procenilo stanje voća.

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