Promene temperature i povećana vlaga u kupatilu tokom toplijih meseci stvaraju idealne uslove za pojavu buđi. Najčešće se javlja na fugama, plafonu i uglovima prostorije, posebno ako kupatilo nema ventilator ili dobru ventilaciju.

Stručnjaci savetuju da određene sobne biljke mogu pomoći u regulaciji vlage i održavanju svežijeg vazduha.

Stručnjak za sobne biljke Džo Lambel, osnivač brenda Beards & Daisies, izdvojio je četiri biljke koje mogu doprineti smanjenju vlage i pojave buđi u kupatilu.

Zašto biljke mogu pomoći u kupatilu?

Riki Fodergil, stručnjak za uređenje kupatila iz kompanije Big Bathroom Shop, objasnio je da mnogi obraćaju pažnju na vlagu zimi, ali da je važno reagovati i tokom leta.

"Tokom toplijih dana raste nivo toplote i vlage, pa biljke mogu biti jednostavan i efikasan način da se poboljša protok vazduha i osveži prostor", istakao je on.

Dodaje da biljke vredi držati u kupatilu tokom cele godine kako bi prostor ostao prijatan i uredan, a smanjio se rizik od dugoročnih oštećenja izazvanih vlagom.

Monstera

Monstera, poznata i kao biljka sa isečenim listovima, odlično podnosi toplotu u kupatilu, ali je najbolje držati je dalje od direktnog sunca. Idealna je za prostorije sa promenljivim uslovima i može pomoći u stvaranju zdravijeg okruženja.

Spatifilum (mirni ljiljan)

Džo Lambel kaže da je spatifilum jedan od najboljih izbora za leto jer jasno pokazuje kada mu je potrebna voda. Dobro podnosi vlagu i ne zahteva direktnu sunčevu svetlost, pa je odličan izbor za kupatila bez prozora.

Bostonska paprat

Topla i vlažna kupatila pogoduju rastu bostonske paprati. Ova biljka voli vlagu i toplotu, pa u takvim uslovima raste brže nego inače. Ipak, potrebno joj je makar malo ventilacije, poput prozora ili ventilatora, piše Superžena.

Sanseverija

Sanseverija je idealna za one koji žele biljku koja ne zahteva mnogo nege, piše Express. Dobro podnosi toplotu, neredovno zalivanje i promene temperature, pa je praktičan izbor za kupatilo.



Uz to, svojim izgledom može biti i lep dekorativni detalj.



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