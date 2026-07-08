U Srbiji, kupci su pragmatični - većina preferira dobar odnos cene i kvaliteta, umesto čistog luksuza.



Naravno, ima načina da smanjite troškove, naročito ukoliko se odlučite na projekat "Uradi sam".



Jedan od načina da osvežite kupatilo jeste farbanje pločica. Uz pomoć specijalnih boja možete dobiti jednoličnu površinu, a ukoliko vaše pločice imaju reljef, ostaće vidljiv i nakon farbanja.

Materijal koji je potreban za farbanje

- moher valjak



- mala četka



- šmirgla granulacije P120



- Temadur boja, razređivač i herter (učvršćivač) – kupuju se kao set za bojenje



- šabloni opciono



Priprema podnih pločica je najvažnija stavka i ne sme se preskočiti. Prvo ih treba obraditi šmirglom granulacije P120 (može i P100 ili bilo koja grublja), a zatim temeljno očistiti razređivačem (cena oko 100 dinara). Ako se ovaj korak ne odradi kako treba, boja neće dobro prijanjati za površinu. Zato je važno pažljivo preći svaku pločicu kako bi završni sloj bio postojan. Za nanošenje boje koristi se mali moher valjak (roler oko 60 dinara, ručka 75 dinara), a po potrebi i manja četka.



Kada su pločice spremne, nanosi se boja u dva sloja, uz pauzu od 3 do 4 sata između nanošenja. Set za farbanje sadrži boju, herter i razređivač i dovoljan je za oko 5 m² u dva sloja.



Boja se meša u kantici sa razređivačem i herterom, a zatim ravnomerno nanosi valjkom. Nakon prvog sloja, potrebno je sačekati nekoliko sati pre nanošenja drugog.

Sušenje

Preporuka je da sačekate između 3 i 7 dana pre nego što unesete neke teže predmete.



Ovakve specijalne boje su otporne na gotovo sve - vodu, kišu, sneg, UV zračenje i jake hemikalije za domaćinstvo, piše Espreso.

Koliko košta specijalna farba?

Set za farbanje keramike obuhvata boju, herter i razređivač i dovoljan je za oko 5 kvadrata. Osnovni beli set košta oko 2.700 dinara (približno 25 evra za dve ruke premaza).

Kako se koriste šabloni za dekoraciju?

Ukoliko ne želite samo jednu boju, već i neku šaru, upotrebite neki od šablona. Mogu se pronaći u nekim specijalizovanim radnjama gde se prodaju hobi materijali.



Preporuka je da koristite šablon sa lepljivom podlogom kako ne bi došlo do razlivanja boje. Dimenzije šablona uglavnom idu od 21×36, 25×25 do 45×45 cm, a njihove cene se kreću od 150 do 850 dinara po komadu.



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