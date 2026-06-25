Kako je navedeno, najopasnije vremenske pojave očekuju se u pojedinim okruzima između 26. i 30. juna, sa veoma visokim dnevnim temperaturama, od 35 do 37 stepeni.

Najveći rizik imaju osetljive grupe kao što su mala deca, trudnice, stari, hronično bolesni i osobe sa oštećenom kožom.

Sa aspekta zdravlja ljudi, po preporukama Svetske zdravstvene organizacije, toplotni talas je pojava od najmanje tri uzastopna dana kada je maksimalna dnevna temperatura vazduha iznad definisane kritične vrednosti.

U narednih 10 dana postoje uslovi za pojavu toplotnog talasa na teritoriji Severnobačkog u periodu od 26. juna do 1. jula, Srednjobanatskog, Zapadnobačkog i Mačvanskog okruga u periodu od 27. juna do 1. jula, a Južnobanatskog okruga i do 2. jula.

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Zatim teritoriji grada Beograda, Severnobanatskog i Južnobačkog okruga u periodu od 28. julaa do 1. jula, a Braničevskog, Podunavskog i Rasinskog okruga od 29. juna do 1. jula, kao i potencijalno u Pomoravskom okrugu od 29. juna do 2. jula.

Prognozirane vrednosti maksimalne dnevne temperature vazduha biće u kategoriji veoma opasne pojave na teritoriji Severnobačkog i Zapadnobačkog okruga 30. juna, a od 29. juna do 1. jula u Južnobanatskom okrugu, dok će u kategoriji opasne pojave biti u severnim i delovima Zapadne i Centralne Srbije uglavnom u periodu od 27. juna do 1. jula, a u Zaječarskom okrugu 30. juna.

Prognozirane vrednosti maksimalne dnevne temperature vazduha će biti u kategoriji opasne pojave biti u severnim i delovima Zapadne Srbije 27. juna, a u Zapadnobačkom okrugu i 26. juna.

Ovaj tekst je informativnog karaktera i ne predstavlja medicinski savet. Za sve zdravstvene odluke konsultujte svog lekara.

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