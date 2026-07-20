Ako imate nekoliko zrelih banana i tražite ideju za jednostavan kolač koji će svaki put uspeti, ne tražite dalje.

Sočan biskvit od banane i pavlake ostaje mekan danima, a bogata glazura od krem sira daje mu savršen završetak.

Kockice banane se brzo i lako pripremaju, a kolač je idealan za porodična okupljanja, dečje rođendane, prijeme ili kao slatka užina uz popodnevnu kafu - svaki dan.

Ostavljamo vam OVDE recept za ledenu tortu, probajte, osveža.

Kockice banane

Sastojci: Za biskvit 115 g omekšalog putera, 300 g šećera, dva jaja, 240 g pavlake, jedna kašičica ekstrakta vanile, 250 g običnog brašna, jedna kašičica sode bikarbone i ¼ kašičice soli, 230 g pasiranih zrelih banana (oko dve/tri velike banane).

Za glazuru: 225 g krem sira, sobne temperature 60 g omekšalog putera, 250 g šećera u prahu, jedna kašičica ekstrakta vanile, jedna/dve kašike mleka.

Priprema: Zagrejte rernu na 175 stepeni. Lagano podmažite pleh dimenzija približno 25 × 38 cm puterom ili ga obložite papirom za pečenje.

Mešajte puter i šećer nekoliko minuta dok ne dobijete laganu i prozračnu smesu. Dodajte jaja, jedno po jedno, stalno mešajući. Umešajte pavlaku i ekstrakt vanile.

U posebnoj posudi pomešajte brašno, sodu bikarbonu i so, pa postepeno dodajte suve sastojke u vlažnu smesu.

Na kraju, lagano umešajte pasirane banane. Ravnomerno rasporedite smesu u pripremljeni pleh. Pecite 20 do 25 minuta ili dok čačkalica umetnuta u sredinu ne izađe čista.

U činiji umutite omekšali puter i krem sir dok ne postane glatko i kremasto. Dodajte ekstrakt vanile, a zatim postepeno umešajte šećer u prahu.

Mutite nekoliko minuta dok glazura ne postane lagana i pahuljasta. Za mekšu, lakšu glazuru, umešajte jednu do dve kašike mleka. Kada se potpuno ohladi, ravnomerno rasporedite glazuru po torti, pa isecite na kvadrate i poslužite, pioše Pun kufer.

Kolač možete kratko ohladiti u frižideru pre serviranja da bi se glazura stegla i iseći na kvadrate.

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