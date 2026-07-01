Stručnjaci ističu da su za čvrstoću kostiju i zuba ključni minerali poput kalcijuma, ali i drugi nutrijenti koji doprinose njihovoj stabilnosti. Male promene u svakodnevnoj ishrani mogu dugoročno imati pozitivan efekat na zdravlje.



Suve šljive često se povezuju s pozitivnim efektom na zdravlje kostiju. Njihova redovna, ali umerena konzumacija može doprineti očuvanju koštane mase i usporiti njeno prirodno slabljenje tokom starenja. Ipak, zbog prirodnog sadržaja šećera, preporučuje se umeren unos kako ne bi negativno uticao na zdravlje zuba.



Sardine se smatraju jednim od najbogatijih prirodnih izvora kalcijuma. Osim kalcijuma, sadrže i vitamin D te omega-3 masne kiseline koje doprinose očuvanju gustoće kostiju. Ove hranjive supstance mogu pomoći i u smanjenju upalnih procesa koji utiču na zdravlje desni i zuba.



Brokuli je povrće koje sadrži značajne količine kalcijuma, kao i vitamin C koji je važan za zdravlje tkiva i desni. Redovno konzumiranje ovog povrća može doprineti jačanju kostiju i smanjenju rizika od njihovog slabljenja.



Bademi su bogati kalcijumom, vitaminom E, zdravim mastima i drugim hranjivim sastojcima koje doprinose opštem zdravlju organizma. Njihova umerena konzumacija može pomoći u održavanju čvrstoće kostiju, ali i u balansiranju nivoa holesterola u krvi.



Osim ishrane, na zdravlje kostiju i zuba utiču i životne navike. Redovna fizička aktivnost, izbegavanje pušenja i alkohola, kao i dobra oralna higijena, imaju važnu ulogu u očuvanju njihove čvrstoće. Takođe, određena zdravstvena stanja i navike poput škripanja zubima ili suvoće usta mogu dodatno povećati rizik od njihovog oštećenja, piše Klix.



Zdravlje kostiju i zuba zavisi od pravilne ishrane i zdravih životnih navika. Uključivanje namirnica bogatih kalcijumom i drugim važnim nutrijentima može pomoći u očuvanju njihove čvrstoće i smanjenju rizika od osteoporoze i sličnih problema.



Ovaj tekst je informativnog karaktera i ne predstavlja medicinski savet. Za sve zdravstvene odluke konsultujte svog lekara.



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