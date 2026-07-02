Ako nemate klima uređaj ili jednostavno ne želite da ga koristite ceo dan, postoje jednostavni načini da ohladite svoje telo i barem malo ublažite taj lepljivi, užasan osećaj vrućine.

Mnoge od ovih metoda koristile su naše bake, a zasnovane su na jednostavnom principu - isparavanje vode pomaže telu da se prirodno ohladi.

Ne treba vam ništa za njih, samo malo vode, peškir ili čaršav.

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Poprskajte kožu vodom

Jedan od najbržih načina da se osvežite jeste obična bočica sa raspršivačem napunjena vodom. Jednostavno poprskajte lice, ruke ili noge, i kako voda isparava sa vaše kože, ona takođe oduzima deo vaše telesne toplote. Ako želite dodatno da pojačate efekat, uključite ventilator ili otvorite prozor kako bi blagi tok vazduha ubrzao isparavanje.

Neki ljudi posežu i za kockicama leda, ali se ne preporučuje da ih držite na istom mestu predugo jer mogu iritirati kožu.

Hladni oblozi i vlažne krpe Još jedan poznati trik je hladna, vlažna krpa na vratu. Pored vrata, hladni oblozi na unutrašnjoj strani zglobova ili na slepoočnicama takođe mogu doneti osveženje.

U ovim delovima tela, krvni sudovi se nalaze odmah ispod površine kože, pa njihovo hlađenje može pomoći celom telu da se brže ohladi i lakše podnese visoke temperature, piše Dnevno.hr

Ako nemate klima uređaj, pokušajte da okačite vlažan čaršav ispred otvorenog prozora ili u prostoriji u kojoj boravite. Kako voda polako isparava, vazduh se može malo ohladiti, čineći prostor prijatnijim za boravak. Međutim, ova metoda se ne preporučuje kada je vlažnost već visoka, jer dodatna vlaga može povećati osećaj vrućine.

Osvežite stopala

Jednostavna kupka za stopala u hladnoj vodi donosi trenutno olakšanje mnogim ljudima tokom najtoplijeg dela dana.

Samo držanje stopala u lavoru ili drugoj posudi sa hladnom vodom nekoliko minuta je dovoljno da se osećate sveže. Naravno, svako drugačije reaguje na hladnoću, tako da kupka ne bi trebalo da bude preduga, čak ni sa ledenom vodom. Cilj je osvežiti telo, a ne izazvati nelagodnost.

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