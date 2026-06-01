Mnogi ih jedu gotovo bez ograničenja, sočne su, slatke i osvežavajuće, pa lako postaju svakodnevna užina u prolećnim mesecima.

Međutim, stručnjaci upozoravaju da prejedanje nije dobro jer može dovesti do ozbiljnijih poremećaja varenja, posebno kod ljudi sa osetljivim želucem i crevima. Iako su veoma zdrave i bogate vitaminima, trešnje nisu bezopasne za organizam ako se konzumiraju u velikim količinama. Prekomerna konzumacija može dovesti do nadimanja, grčeva, dijareje i osećaja težine u želucu.

Zato lekari upozoravaju da ljudi koji već imaju problema sa varenjem, crevima ili želucem treba da budu posebno oprezni.

Uz velike nutritivne koristi trešanja, one često nose i određenu dilemu. Nema ništa gore od kupovine ovog omiljenog voća i pronalaženja larve crva u njima. Ali evo nekoliko trikova koje možete koristiti da biste prepoznali da li su vaše trešnje pune crva.

Postoje jasni znaci pomoću kojih možete utvrditi da li su vaše trešnje pune crva, a postoji i jednostavan trik kojim ih se možete rešiti za samo nekoliko minuta, kažu stručnjaci. Naime, trešnje zaražene crvima lako je uočiti jer se otkrivaju po malim promenama na površini ploda koje nisu vidljive pažljivom oku.

Prvi korak je pregled kore trešnje, jer plodovi u kojima se nalaze crvi često imaju sitne rupice, male tačkice ili blaga udubljenja. To su tragovi gde su insekti položili jaja. Takođe obratite pažnju na područje oko drške, jer i tamo možete primetiti male pukotine.

Sveže i zdrave trešnje obično imaju ujednačenu boju, sjajnu površinu i čvrstu strukturu. Kod crvljivih trešanja, međutim, površina može izgledati tupije, a boja neujednačena, što čini da plod deluje manje sveže. Stručnjaci savetuju da obratite pažnju na čvrstinu ploda. Ako je trešnja mekana na dodir i sunđerastog je ukusa, moguće je da je unutrašnjost već oštećena.

Najbezbedniji način da proverite je da isečete plod ili ga zagrizete. Ako primetite oštećenja ili male bele larve unutra, nema sumnje da je trešnja crvljiva. Međutim, postoji jednostavan trik koji može naterati larve da same izađu iz trešnje. Stavite voće u posudu sa vodom u koju ste dodali malo soli.

Ostavite ih u posudi deset do petnaest minuta. Ako u trešnjama ima larve, one će uskoro same isplivale na površinu.

