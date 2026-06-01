Ona ima 5 pravila za dug život - napunila je 103 godine, vežba i igra video igre

Međutim, Doroti "Doti" Vilson potpuno ruši tu sliku. Sa 103 godine ona i dalje sama vodi računa o sebi, redovno vežba, čita knjige, odlazi na društvene događaje, igra bridž i gotovo nikada ne propušta priliku da upozna nove ljude.

Njena energija i pogled na život poslednjih dana privukli su pažnju ljudi širom sveta, posebno zato što njeni saveti za dugovečnost ne uključuju rigorozne dijete, skupe tretmane niti ekstremne rutine. Naprotiv - sve se svodi na nekoliko jednostavnih navika koje, kako kaže, svako može da uvede u svoj život.

Pročitajte OVDE kako da spremite veoma ukusan čizkejk sa jagodama.

Život pun ljudi i malih rituala

Doroti je rođena 1923. godine u Masačusetsu, a danas živi u domu za stare u Konektikatu gde joj je raspored gotovo potpuno popunjen. Dani joj prolaze između druženja, časova vežbanja, crkve, razgovora sa prijateljima i partija bridža sa porodicom, prenosi Ona.

I upravo tu leži jedna od najvažnijih stvari koje je naučila tokom života.

Moji hobiji su ljudi. To je najbolji deo života - ljudi koje upoznajete - rekla je Doti.

U vremenu kada se mnogi sve više zatvaraju u sebe, ona veruje da čovek bez kontakta sa drugima polako gubi radost života. Zbog toga je u domu deo odbora koji dočekuje nove stanare. Voli da razgovara sa ljudima, upoznaje njihove priče i učini da se osećaju prihvaćeno.

Važno je da neko zna vaše ime i da nekoga zanima kako ste - kaže ona.

Ne čeka motivaciju - jednostavno ustane i kreće se

Iako ima 103 godine, Doti se i dalje sama oblači i trudi se da svakog dana bude aktivna. Ne govori o velikim naporima ni treninzima, već o važnosti svakodnevnog pokreta.

Ide na organizovane časove vežbanja i posebno voli kada instruktori objašnjavaju kako fizička aktivnost utiče i na telo i na mozak.

Kaže da je upravo kretanje održava snažnom.

Ništa nije lako, ali ne treba da bude. Mislim da je dobro održavati svoju snagu - rekla je.

U toj jednostavnoj rečenici mnogi su prepoznali potpuno drugačiji pogled na starenje - ne kao period odustajanja, već priliku da čovek nastavi da koristi telo i um koliko god može.

Mozak treba hraniti jednako kao telo

Osim fizičke aktivnosti, Doti svakodnevno čita. Najčešće koristi Kindle i uveče pred spavanje provodi vreme uz knjige. Ali za nju čitanje nije samo razonoda. Najzanimljivije kod čitanja jeste što shvatite da se mnoge stvari u svetu stalno ponavljaju - rekla je. Veruje da čovek mora stalno da uči i pokušava da razume ljude i svet oko sebe, bez obzira na godine.

Igra, druženje i zdrava doza takmičenja

Jedna od stvari koje Doti posebno raduju jeste bridž. Igra ga uživo sa prijateljima, ali i onlajn sa dvoje svoje dece. Kaže da joj ovakve igre pomažu da ostane mentalno aktivna, ali i povezana sa porodicom. U njenom slučaju dugovečnost očigledno nema veze sa usamljenošću i pasivnošću. Naprotiv - njen život i dalje ima ritam, obaveze, druženja i male svakodnevne radosti.

Ne komplikuje hranu, ali sluša svoje telo

Kada je reč o ishrani, nema stroga pravila niti komplikovane dijete. Voli riblju čorbu, redovno jede povrće i salate i trudi se da jede ono zbog čega se oseća dobro. Ali možda njena najvažnija životna filozofija nema veze sa hranom ni sa vežbanjem. Osećam se dobro stalno. Zašto ne bih? Ne vredi žaliti se - kaže kroz osmeh.

U vremenu kada se stalno govori o stresu, pritiscima i nezadovoljstvu, upravo taj njen stav mnogi smatraju možda i najvećom tajnom dugovečnosti. Kako prenosi Tudej, stručnjaci danas sve češće naglašavaju da dug život ne zavisi samo od genetike ili medicine, već i od osećaja povezanosti, svakodnevne aktivnosti, mentalne radoznalosti i pozitivnog pogleda na život.

BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027: