Zdravlje

Ona ima 5 pravila za dug život - napunila je 103 godine, vežba i igra video igre

Kada pomislimo na stotu godinu života, većina nas zamišlja sporost, umor i dane provedene u tišini i rutini. 

Autor:  Stanko Stamenković
01.06.2026.14:11
0
Ona ima 5 pravila za dug život - napunila je 103 godine, vežba i igra video igre
Foto: Shutterstock
Kupili ste trešnje - dovoljan je i minut da otkrijete da li su pune crva
Foto: Alla08/Shutterstock
 Kupili ste trešnje - dovoljan je i minut da otkrijete da li su pune crva
Prethodna vest
Novi penzioni model sve popularniji - mladi profesionalci najčešće biraju mini penzije
Shutterstock
 Novi penzioni model sve popularniji - mladi profesionalci najčešće biraju mini penzije
Sledeća vest

Međutim, Doroti "Doti" Vilson potpuno ruši tu sliku. Sa 103 godine ona i dalje sama vodi računa o sebi, redovno vežba, čita knjige, odlazi na društvene događaje, igra bridž i gotovo nikada ne propušta priliku da upozna nove ljude.

Njena energija i pogled na život poslednjih dana privukli su pažnju ljudi širom sveta, posebno zato što njeni saveti za dugovečnost ne uključuju rigorozne dijete, skupe tretmane niti ekstremne rutine. Naprotiv - sve se svodi na nekoliko jednostavnih navika koje, kako kaže, svako može da uvede u svoj život.

Pročitajte OVDE kako da spremite veoma ukusan čizkejk sa jagodama. 

Život pun ljudi i malih rituala

Doroti je rođena 1923. godine u Masačusetsu, a danas živi u domu za stare u Konektikatu gde joj je raspored gotovo potpuno popunjen. Dani joj prolaze između druženja, časova vežbanja, crkve, razgovora sa prijateljima i partija bridža sa porodicom, prenosi Ona.

I upravo tu leži jedna od najvažnijih stvari koje je naučila tokom života. 

Moji hobiji su ljudi. To je najbolji deo života - ljudi koje upoznajete - rekla je Doti.

U vremenu kada se mnogi sve više zatvaraju u sebe, ona veruje da čovek bez kontakta sa drugima polako gubi radost života. Zbog toga je u domu deo odbora koji dočekuje nove stanare. Voli da razgovara sa ljudima, upoznaje njihove priče i učini da se osećaju prihvaćeno.

Važno je da neko zna vaše ime i da nekoga zanima kako ste - kaže ona.

Ne čeka motivaciju - jednostavno ustane i kreće se

Iako ima 103 godine, Doti se i dalje sama oblači i trudi se da svakog dana bude aktivna. Ne govori o velikim naporima ni treninzima, već o važnosti svakodnevnog pokreta.

Ide na organizovane časove vežbanja i posebno voli kada instruktori objašnjavaju kako fizička aktivnost utiče i na telo i na mozak.

Kaže da je upravo kretanje održava snažnom.

Ništa nije lako, ali ne treba da bude. Mislim da je dobro održavati svoju snagu - rekla je.

U toj jednostavnoj rečenici mnogi su prepoznali potpuno drugačiji pogled na starenje - ne kao period odustajanja, već priliku da čovek nastavi da koristi telo i um koliko god može.

Mozak treba hraniti jednako kao telo

Osim fizičke aktivnosti, Doti svakodnevno čita. Najčešće koristi Kindle i uveče pred spavanje provodi vreme uz knjige. Ali za nju čitanje nije samo razonoda. Najzanimljivije kod čitanja jeste što shvatite da se mnoge stvari u svetu stalno ponavljaju - rekla je. Veruje da čovek mora stalno da uči i pokušava da razume ljude i svet oko sebe, bez obzira na godine.

Igra, druženje i zdrava doza takmičenja

Jedna od stvari koje Doti posebno raduju jeste bridž. Igra ga uživo sa prijateljima, ali i onlajn sa dvoje svoje dece. Kaže da joj ovakve igre pomažu da ostane mentalno aktivna, ali i povezana sa porodicom. U njenom slučaju dugovečnost očigledno nema veze sa usamljenošću i pasivnošću. Naprotiv - njen život i dalje ima ritam, obaveze, druženja i male svakodnevne radosti.

Ne komplikuje hranu, ali sluša svoje telo

Kada je reč o ishrani, nema stroga pravila niti komplikovane dijete. Voli riblju čorbu, redovno jede povrće i salate i trudi se da jede ono zbog čega se oseća dobro. Ali možda njena najvažnija životna filozofija nema veze sa hranom ni sa vežbanjem. Osećam se dobro stalno. Zašto ne bih? Ne vredi žaliti se - kaže kroz osmeh.

U vremenu kada se stalno govori o stresu, pritiscima i nezadovoljstvu, upravo taj njen stav mnogi smatraju možda i najvećom tajnom dugovečnosti. Kako prenosi Tudej, stručnjaci danas sve češće naglašavaju da dug život ne zavisi samo od genetike ili medicine, već i od osećaja povezanosti, svakodnevne aktivnosti, mentalne radoznalosti i pozitivnog pogleda na život.

BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:

Expo

Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na TiktokuFejsbuku i na našoj Instagram stranici.

 
 
starica penzionerka dug život

Povezane vesti

Poslao majku u dom zbog dugova, a onda je usledio preokret kakav nije očekivao
Foto: Shutterstock

Poslao majku u dom zbog dugova, a onda je usledio preokret kakav nije očekivao

13:05 | 0
Penzionerka Slavica prošla je mnogo, a sada otkriva šta je zaista važno
Foto: Freepik

Penzionerka Slavica prošla je mnogo, a sada otkriva šta je zaista važno

09:01 | 0
Penzionerka Slavica bila je medicinska sestra, posle teškog života naučila je najvažniju lekciju (FOTO)
Foto: Shutterstock

Penzionerka Slavica bila je medicinska sestra, posle teškog života naučila je najvažniju lekciju (FOTO)

17:08 | 0
Voće i povrće nije jela, a poživela 117 godina - hranila se jednom namirnicom 100 godina
Foto: Shutterstock

Voće i povrće nije jela, a poživela 117 godina - hranila se jednom namirnicom 100 godina

13:40 | 0
Baka ima 101 godinu, preživela rat i tešku dijagnozu - jede dve namirnice svakog dana
Foto: Shutterstock/New Africa

Baka ima 101 godinu, preživela rat i tešku dijagnozu - jede dve namirnice svakog dana

14:34 | 0

Tema dana

Više od 478.000 poklonika - Časni pojas Bogorodice privukao masovan dolazak vernika
Foto: Alo.rs

Više od 478.000 poklonika - Časni pojas Bogorodice privukao masovan dolazak vernika

08:56 Tema dana
Potreban je samo peškir - najlakši trik hladi spavaću sobu za 5 minuta
Foto: Shutterstock

Potreban je samo peškir - najlakši trik hladi spavaću sobu za 5 minuta

10:47 Tema dana
Časni pojas Presvete Bogorodice biće do 5. juna - svetinja zbog koje hiljade ljudi ovih dana dolaze
Foto: Alo.rs

Časni pojas Presvete Bogorodice biće do 5. juna - svetinja zbog koje hiljade ljudi ovih dana dolaze

09:48 Tema dana
Mnogi tek na moru shvate šta putno osiguranje više ne pokriva

Mnogi tek na moru shvate šta putno osiguranje više ne pokriva

10:26 Tema dana
Kada ležu majske penzije - objavljen kompletan raspored isplate
Foto: Nenad Nedomacki/Shutterstock

Kada ležu majske penzije - objavljen kompletan raspored isplate

09:32 Tema dana
SPC potvrdila - pojas Presvete Bogorodice u Hramu Svetog Save do 1. juna zbog interesovanja vernika
Foto: Alo.r

SPC potvrdila - pojas Presvete Bogorodice u Hramu Svetog Save do 1. juna zbog interesovanja vernika

16:07 Tema dana
Vidi sve vesti

Ispovesti

Pitali su starca šta je naučio od života - odgovor rasplakao mnoge
Foto: Shutterstock

Pitali su starca šta je naučio od života - odgovor rasplakao mnoge

12:49 Ispovesti
Posle razvoda krenula je od nule, a sada joj svi zavide na domu koji je napravila (VIDEO)
Foto: Meteoritka/Shutterstock

Posle razvoda krenula je od nule, a sada joj svi zavide na domu koji je napravila (VIDEO)

12:29 Ispovesti
Najbogatija žena u Čačku nema milione - baka Milanka ima porodicu od skoro 100 članova
Foto: Shutterstock

Najbogatija žena u Čačku nema milione - baka Milanka ima porodicu od skoro 100 članova

13:50 Ispovesti
Poslednja odluka bake Nine promenila je sve - sinovi su ostali bez nasledstva
Foto: Shutterstock

Poslednja odluka bake Nine promenila je sve - sinovi su ostali bez nasledstva

18:53 Ispovesti
Od romskog naselja do bolnice - njena priča ostavlja bez teksta (VIDEO)
Aloonline.ba | Pixabay

Od romskog naselja do bolnice - njena priča ostavlja bez teksta (VIDEO)

14:32 Ispovesti
Poslao majku u dom zbog dugova, a onda je usledio preokret kakav nije očekivao
Foto: Shutterstock

Poslao majku u dom zbog dugova, a onda je usledio preokret kakav nije očekivao

13:05 Ispovesti
Vidi sve vesti

Moj hobi

Kako da cveće u vazi duže ostane sveže
Foto: Pixel-Shot/Shutterstock

Kako da cveće u vazi duže ostane sveže

18:06 Moj hobi
Opasnost vreba na sve strane - proveravajte svog ljubimca posle svake šetnje
Foto: Tienuskin/Shutterstock

Opasnost vreba na sve strane - proveravajte svog ljubimca posle svake šetnje

12:53 Moj hobi
Ne dozvolite da vam vrućina uništi baštu - trikovi koje baštovani kriju
Foto: WBMUL/Shutterstock

Ne dozvolite da vam vrućina uništi baštu - trikovi koje baštovani kriju

17:07 Moj hobi
Da li želite bujne hortenzije - greške krajem maja mogu vas skupo koštati
Foto: Simona Sirio/Shuttetrstock

Da li želite bujne hortenzije - greške krajem maja mogu vas skupo koštati

16:55 Moj hobi
Bez hemije i muke - malo ljudi zna za ovo, a može spasiti vaše ruže
Foto: New Africa/Shutterstock

Bez hemije i muke - malo ljudi zna za ovo, a može spasiti vaše ruže

15:12 Moj hobi
Zaboravite minimalizam - novi trend slavi „kvalitetan nered“ u domu
Foto: kaerukeki/instagram/printscreen

Zaboravite minimalizam - novi trend slavi „kvalitetan nered“ u domu

17:56 Moj hobi
Vidi sve vesti

Moja penzija

Novi penzioni model sve popularniji - mladi profesionalci najčešće biraju mini penzije
Shutterstock

Novi penzioni model sve popularniji - mladi profesionalci najčešće biraju mini penzije

14:55 Moja penzija
Važno objašnjenje Fonda PIO koje svaki budući penzioner mora da zna
Foto: Shutterstock/ Nenad Nedomacki

Važno objašnjenje Fonda PIO koje svaki budući penzioner mora da zna

11:55 Moja penzija
Sledi rast penzija u Srbiji - sve o novom paketu mera
Foto: John Wreford/Shutterstock

Sledi rast penzija u Srbiji - sve o novom paketu mera

10:55 Moja penzija
Predstavnici dva fonda, Srbije i Rusije, potpisali nove sporazume za unapređenje ostvarivanja prava na penziju

Predstavnici dva fonda, Srbije i Rusije, potpisali nove sporazume za unapređenje ostvarivanja prava na penziju

15:52 Moja penzija
Grad u Srbiji subvencioniše besplatnu banju za 300 penzionera - prijave kreću uskoro
Foto:Shutterstock

Grad u Srbiji subvencioniše besplatnu banju za 300 penzionera - prijave kreću uskoro

14:24 Moja penzija
Novi Pravilnik o odlasku u penziju stupio na snagu - predviđa velike promene
Foto: Oleg Elkov / Shutterstock.com

Novi Pravilnik o odlasku u penziju stupio na snagu - predviđa velike promene

19:54 Moja penzija
Vidi sve vesti

Kuća i porodica

Kupili ste trešnje - dovoljan je i minut da otkrijete da li su pune crva
Foto: Alla08/Shutterstock

Kupili ste trešnje - dovoljan je i minut da otkrijete da li su pune crva

13:22 Kuća i porodica
Nestaje za pola minuta - ideja za vikend, napravite čizkejk sa jagodoma
Foto: Canvas Spark/Shutterstock

Nestaje za pola minuta - ideja za vikend, napravite čizkejk sa jagodoma

19:25 Kuća i porodica
Kako se koristi traka koju smo dobili prilikom celivanja Časnog pojasa Presvete Bogorodice
Foto: Alo.rs

Kako se koristi traka koju smo dobili prilikom celivanja Časnog pojasa Presvete Bogorodice

16:30 Kuća i porodica
Jaja vam pucaju dok ih kuvate - evo jednostavnog trika kako to da sprečite
Foto: ARKHIPOV ALEKSEY/Shutterstock

Jaja vam pucaju dok ih kuvate - evo jednostavnog trika kako to da sprečite

12:55 Kuća i porodica
Meteorolozi upozoravaju - telefon može da eksplodira dok grmi
Foto: Kikujiarm/Shutterstock

Meteorolozi upozoravaju - telefon može da eksplodira dok grmi

13:04 Kuća i porodica
Ne grebite više - kako ukloniti etiketu sa tegle za nekoliko minuta
Foto: AlyoshinE/Shutterstock

Ne grebite više - kako ukloniti etiketu sa tegle za nekoliko minuta

14:37 Kuća i porodica
Vidi sve vesti

Cene i kupovina

Sezonsko voće pojeftinilo širom Srbije
Foto: Shutterstock | Shutterstock

Sezonsko voće pojeftinilo širom Srbije

09:59 Cene i kupovina
Kupci konačno odahnuli - pale cene omiljenog sezonskog voća
Foto: Marija Krcadinac/Shutterstock

Kupci konačno odahnuli - pale cene omiljenog sezonskog voća

13:52 Cene i kupovina
Kupili ste jagode, a već su se pokvarile - kako prepoznati da li su sveže
Foto: Shutterstock | Foto: Shutterstock

Kupili ste jagode, a već su se pokvarile - kako prepoznati da li su sveže

13:55 Cene i kupovina
Sprečite stonoge da napadnu vaš dom - metode koje će ih trajno držati podalje
Foto: eleonimages/shutterstock

Sprečite stonoge da napadnu vaš dom - metode koje će ih trajno držati podalje

16:35 Cene i kupovina
Pale cene omiljenog sezonskog voća i povrća na pijacama
Foto: Sean London/Shutterstock

Pale cene omiljenog sezonskog voća i povrća na pijacama

14:10 Cene i kupovina
Kada je najbolje kupiti stan u Srbiji? Stručnjaci izdvajaju dva ključna meseca
Foto: Unsplash

Kada je najbolje kupiti stan u Srbiji? Stručnjaci izdvajaju dva ključna meseca

12:24 Cene i kupovina
Vidi sve vesti

Zdravlje

Ona ima 5 pravila za dug život - napunila je 103 godine, vežba i igra video igre
Foto: Shutterstock

Ona ima 5 pravila za dug život - napunila je 103 godine, vežba i igra video igre

14:11 Zdravlje
Letnji problem rešen - kako da se zaštitite od komaraca prirodnim putem
Foto: New Africa/Shutterstock

Letnji problem rešen - kako da se zaštitite od komaraca prirodnim putem

10:23 Zdravlje
Biljka koja čuva vaš organizam - jača imunitet, čuva kosti i ima skoro nula kalorija
Foto: yamasan0708/shutterstock

Biljka koja čuva vaš organizam - jača imunitet, čuva kosti i ima skoro nula kalorija

15:06 Zdravlje
Ova aktivnost jača telo, ali i mozak - stručnjaci je posebno preporučuju
Foto: Shutterstock

Ova aktivnost jača telo, ali i mozak - stručnjaci je posebno preporučuju

11:45 Zdravlje
Ovo voće je vitaminska bomba - mnogi ga jedu svakog dana, a ne znaju koliko je zdravo
Shutterstock

Ovo voće je vitaminska bomba - mnogi ga jedu svakog dana, a ne znaju koliko je zdravo

11:26 Zdravlje
Mozak šalje signale mnogo pre dijagnoze - kako prepoznati rane simptome demencije
Foto: PeopleImages/Shutterstock

Mozak šalje signale mnogo pre dijagnoze - kako prepoznati rane simptome demencije

12:29 Zdravlje
Vidi sve vesti
Komentari (0)

Vremenska prognoza

Najnovije

Najčitanije

5min

Novi penzioni model sve popularniji - mladi profesionalci najčešće biraju mini penzije

49min

Ona ima 5 pravila za dug život - napunila je 103 godine, vežba i igra video igre

1H

Kupili ste trešnje - dovoljan je i minut da otkrijete da li su pune crva

4H

Letnji problem rešen - kako da se zaštitite od komaraca prirodnim putem

6H

Više od 478.000 poklonika - Časni pojas Bogorodice privukao masovan dolazak vernika

Vidi sve

Kursna lista

Valuta Buying (RSD) Middle (RSD) Selling (RSD)
EUR EUR 117,07 117,42 117,77
USD USD 100,55 100,85 101,15
CAD CAD 72,92 73,14 73,36
AUD AUD 72,04 72,26 72,48
GBP GBP 135,12 135,52 135,93
CHF CHF 128,22 128,61 128,99

Ostale vesti

Problem sa grejanjem? Evo zašto vaši radijatori ne rade punom snagom
Foto: Shutterstock

Problem sa grejanjem? Evo zašto vaši radijatori ne rade punom snagom

Oglasio se Batut - situacija sa gripom u Srbiji postaje ozbiljna, raste broj obolelih
Foto:Shutterstock

Oglasio se Batut - situacija sa gripom u Srbiji postaje ozbiljna, raste broj obolelih

Dobra dela činio je tajno - pola Srba slavi, a pola ide na slavu, danas slavimo Svetog Nikolu
Foto: Shutterstock/Mita Stock Images

Dobra dela činio je tajno - pola Srba slavi, a pola ide na slavu, danas slavimo Svetog Nikolu

Mladić iz Srbije primao očevu penziju, pa nakon punoletstva otvorio račun – sledio se
Foto: Pixabay

Mladić iz Srbije primao očevu penziju, pa nakon punoletstva otvorio račun – sledio se

Praznična misija ALTA Banke: novogodišnji pokloni za decu u Beloj Crkvi
Foto: Promo Alta

Praznična misija ALTA Banke: novogodišnji pokloni za decu u Beloj Crkvi