Ako se prosuta hrana redovno ne uklanja i ne održava se ispravna temperatura, rizik od kontaminacije hrane se još više povećava.

U takvim uslovima, u frižideru se mogu razviti razne opasne bakterije, poput salmonele, ešerihije koli i listerije, koje mogu završiti na hrani koju svakodnevno konzumiramo.

Posledice ovoga mogu biti ozbiljne, posebno za osetljivije grupe ljudi.

Bakterije se posebno brzo šire u delovima frižidera gde se nakuplja vlaga i gde hrana dugo stoji bez nadzora. Upravo zato stručnjaci upozoravaju da se higijena frižidera često potcenjuje, iako ima direktan uticaj na bezbednost hrane. Kako održavati frižider čistim i bezbednim

Da biste sprečili ove rizike, važno je redovno održavati frižider čistim i odmah reagovati nakon bilo kakvog prosipanja hrane.



Prvi korak je brzo čišćenje bilo kakve prljavštine čim se pojavi, bez odlaganja. Dovoljno je koristiti čistu krpu ili papirni ubrus za uklanjanje tečnosti, nakon čega površinu treba dezinfikovati blagim rastvorom za čišćenje. Redovna higijena i kontrola hrane su ključevi bezbednog i zdravog skladištenja hrane.

Bolesti koje može izazvati prljavi frižider Jedan od najvećih problema prljavog frižidera je povećan rizik od bolesti koje se prenose hranom.

Kontaminirana hrana može izazvati simptome poput mučnine, povraćanja, dijareje i bolova u stomaku, a deca, starije osobe i osobe sa oslabljenim imunološkim sistemom su posebno ugrožene. Pored bakterija, u frižideru može da raste i buđ, posebno na mestima gde se nakuplja vlaga.

Njene spore mogu izazvati alergijske reakcije poput kijanja, kašlja, svraba očiju i osipa na koži.

Buđ i gljivice takođe mogu izazvati respiratorne probleme, posebno kod ljudi koji pate od astme ili drugih plućnih bolesti. Udisanje spora može dovesti do otežanog disanja, kašlja i iritacije respiratornog trakta. Neprijatni mirisi su takođe čest znak zapuštenog frižidera, piše Dnevno.hr

Obično nastaju usled kvarenja hrane ili rasta bakterija, a pored toga što su neprijatni, mogu uticati i na kvalitet i ukus drugih namirnica.

