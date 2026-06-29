Pranje posteljine se često zanemaruje, ali doktor Garet Naj kaže da je treba prati jednom nedeljno, napominjući da to zavisi i od toga da li neko deli krevet sa drugom osobom ili spava sam. Za Miror je rekao: „Razlog je znoj, ljuspice kože i nakupljanje mikroorganizama“.

Dodao je da se ljudi znoje različitom brzinom tokom noći, pri čemu muškarci uglavnom manje, a žene u menopauzi najviše. Posebnu pažnju, međutim, treba obratiti na jastučnice, jer stručnjaci navode da uobičajeno povremeno pranje nije dovoljno.

Jastučnice mogu da sadrže milione bakterija već nakon jedne nedelje upotrebe. Nakupljeni tragovi prljavštine, znoja, masnoće i mrtvih ćelija kože pritiskaju lice tokom spavanja, što može izazvati iritaciju i pojavu bubuljica kod ljudi sa osetljivom kožom.

Rebeka Svejn iz WinstonsBeds-a dodala je da se ulje sa kože glave, mrtve kože i pljuvačke nakuplja na jastuku, pa jastučnice mogu biti još prljavije za ljude sa dužom kosom koji je peru jednom ili dva puta nedeljno.

Preporučuje se da se jastučnice stavljaju u mašinu zajedno sa redovnim vešom, bez potrebe za posebnim ciklusom. Same jastuke, prema rečima stručnjaka, treba prati jednom ili dva puta godišnje, ali pre toga treba proveriti uputstva na deklaraciji o održavanju.



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