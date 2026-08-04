Klasična uzglavlja kreveta polako odlaze u drugi plan, a sve više vlasnika stanova i kuća bira tapacirane zidne panele koji spavaćoj sobi daju moderan, elegantan i luksuzan izgled. Osim što predstavljaju atraktivan dekorativni detalj, oni pružaju veću udobnost i omogućavaju da prostor iza kreveta bude potpuno prilagođen dimenzijama i stilu enterijera, piše Lepa & Srecna

Za razliku od gotovih uzglavlja, tapacirani paneli mogu da prekriju samo deo zida ili da se protežu od poda do plafona, čime postaju centralni detalj spavaće sobe.

Zašto su tapacirani paneli toliko popularni?

Njihova najveća prednost je što istovremeno poboljšavaju izgled i funkcionalnost prostorije.

Mekana površina pruža udobnu potporu za leđa i glavu, pa su odličan izbor za sve koji vole da čitaju, gledaju televiziju ili rade na laptopu iz kreveta.

Pored toga, pravilno postavljeni paneli mogu vizuelno promeniti prostor. Vertikalni modeli stvaraju utisak višeg plafona, dok širi paneli čine da zid izgleda prostranije.

Koje boje i materijali su trenutno najtraženiji?

Najveću popularnost i dalje imaju neutralne nijanse poput bež, sive i kašmir boje, jer se lako uklapaju u različite stilove uređenja.

Za luksuzniji izgled enterijera sve češće se biraju tamnozelena, teget i bordo boja.

Kada je reč o materijalima, najčešći izbor su:

somot

pliš

lan

eko koža

Izbor materijala utiče na izgled, trajnost i lakoću održavanja panela.

Od čega su napravljeni tapacirani zidni paneli?

Većina modela sastoji se od tri osnovna sloja:

MDF ploče koja služi kao čvrsta osnova

poliuretanske pene ili sunđera koji pruža mekoću

dekorativne presvlake od tkanine ili eko kože

Upravo ova kombinacija omogućava da paneli budu udobni, dugotrajni i dekorativni.

Koji tip tapaciranih panela odabrati?

Na tržištu postoji nekoliko različitih modela.

Ravni paneli idealni su za minimalističke enterijere.

Reljefni (3D) paneli daju prostoru luksuzniji i upečatljiviji izgled.

Akustični paneli osim dekorativne funkcije poboljšavaju zvučnu izolaciju, pa su odličan izbor za stanove u zgradama ili prostorije u kojima želite više mira.

Tapacirani paneli poboljšavaju i akustiku prostorije

Jedna od manje poznatih prednosti jeste to što meki materijali upijaju deo zvuka i smanjuju odjek.

To je posebno korisno u stanovima sa velikim staklenim površinama, parketom ili keramičkim pločicama, gde prostor često deluje hladno i bučno.

Na šta obratiti pažnju pre kupovine?

Pre nego što se odlučite za određeni model, proverite kvalitet tkanine i njenu otpornost na habanje.

Ako imate malu decu ili kućne ljubimce, birajte materijale koji se lako čiste.

Takođe, obratite pažnju na način montaže. Većina tapaciranih panela postavlja se pomoću specijalnog lepka ili čičak-sistema, pa nije potrebno bušenje zidova.

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Da li tapacirani paneli imaju mane?

Iako nude brojne prednosti, postoje i određeni nedostaci.

Tkanina zahteva povremeno usisavanje kako bi se uklonila prašina, a zamena panela nakon nekoliko godina znatno je zahtevnija i skuplja od običnog krečenja zida.

Ipak, zbog spoja modernog dizajna, udobnosti i funkcionalnosti, tapacirani zidni paneli danas su jedno od najpopularnijih rešenja za uređenje savremenih spavaćih soba.

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