On doprinosi elastičnosti kože, čvrstini kose i noktiju, zdravlju zglobova, kostiju i vezivnog tkiva. Međutim, njegova prirodna proizvodnja opada sa godinama, zbog čega mnogi posežu za suplementima.

Ipak, stručnjaci ističu da određene namirnice mogu biti prirodan izvor kolagena ili podstaći organizam da ga sam proizvodi. Evo koje bi trebalo češće da se nađu na vašem jelovniku piše Klix

Domaća supa od kostiju jedan je od najboljih prirodnih izvora kolagena

Jedan od najpoznatijih prirodnih izvora kolagena jesu domaće supe i čorbe pripremljene od goveđih ili telećih kostiju, hrskavice i zglobova.

Dugotrajno kuvanje, koje traje od šest do 12 sati, omogućava oslobađanje kolagena, želatina, aminokiselina i minerala, zbog čega su ovakve čorbe veoma hranljive.

Pihtije sadrže velike količine prirodnog kolagena

Pihtije su tradicionalno jelo koje se često preporučuje kao prirodan izvor kolagena.

Ako su pripremljene od kvalitetnog mesa i bez dodatnih aditiva, mogu biti deo raznovrsne i uravnotežene ishrane.

Piletina i riba takođe doprinose unosu kolagena

Piletina je bogata kolagenom, naročito delovi poput kože, krila i vrata, koji sadrže više vezivnog tkiva.

Riblji kolagen organizam lakše vari, pa se posebno preporučuju koža lososa, sardine i domaće riblje čorbe.

Namirnice koje podstiču prirodnu proizvodnju kolagena

Pored hrane koja sadrži kolagen, postoje i namirnice koje obezbeđuju aminokiseline neophodne za njegovo stvaranje u organizmu.

Među njima su:

jaja, posebno žumance

punomasno mleko

maslac

sveži sir

pavlaka

govedina

teletina

Ove namirnice bogate su glicinom i prolinom – aminokiselinama koje imaju važnu ulogu u sintezi kolagena.

Zašto je ishrana važna za proizvodnju kolagena?

Iako nijedna namirnica ne može zaustaviti prirodni pad proizvodnje kolagena koji dolazi sa godinama, raznovrsna ishrana bogata kvalitetnim proteinima može doprineti njegovom stvaranju.

Stručnjaci savetuju da prednost date domaćim i što manje prerađenim namirnicama, jer one organizmu obezbeđuju hranljive materije neophodne za zdravlje kože, kose, noktiju i zglobova.

Ovaj tekst je informativnog karaktera i ne predstavlja medicinski savet. Za sve zdravstvene odluke konsultujte svog lekara.

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