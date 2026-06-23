Deo odredbi usklađuje se sa propisima Evropske unije i primenjivaće se tek nakon pristupanja Srbije EU.

Povoljniji uslovi za profesionalne vojnike

Jedna od najvažnijih novina odnosi se na profesionalne vojnike po ugovoru. Prema predlogu, njihovi uslovi za odlazak u starosnu penziju bili bi izjednačeni sa podoficirima i oficirima do čina potpukovnika.

To znači da bi pravo na penziju mogli da ostvare sa 40 godina penzijskog staža i najmanje 53 godine života.

Penzioneri koji nastave da rade moći će da traže novi obračun

Važna novina odnosi se i na korisnike starosne i prevremene starosne penzije koji nastave da rade nakon penzionisanja.

Ukoliko nakon odlaska u penziju ostvare najmanje godinu dana dodatnog staža, moći će da podnesu zahtev za ponovno određivanje iznosa penzije. Fond PIO bi u tom slučaju obračunao novi, povoljniji iznos, piše Biznis.rs

Promene za poljoprivrednike

Izmene se odnose i na nosioce porodičnih poljoprivrednih gazdinstava koji plaćaju porez na prihod od samostalne delatnosti ili PDV.

Predviđena je i mogućnost mirovanja statusa osiguranika u slučaju elementarnih nepogoda, bolesti ili porodiljskog odsustva.

Pravo na pomoć i negu drugog lica

Među osigurane rizike sistema penzijskog i invalidskog osiguranja uvodi se i pravo na pomoć i negu drugog lica, čime se ova oblast dodatno precizira.

Šire pravo na naknadu pogrebnih troškova

Predviđene su izmene koje proširuju pravo na naknadu pogrebnih troškova i za lica koja snose troškove sahrane pojedinih kategorija korisnika invalidskih prava, čime se rešavaju problemi koji su se javljali u praksi.

Novi paket mera za penzionere i socijalno ugrožene

Država priprema i poseban paket mera koji će biti usmeren na dodatnu podršku penzionerima, snižavanje cena lekova za najosetljivije pacijente, kao i unapređenje položaja zaposlenih u socijalnoj zaštiti, korisnika socijalne pomoći i ratnih veterana.

Poseban fokus biće stavljen i na povećanje dostupnosti zdravstvene zaštite u udaljenim seoskim sredinama.

Prema predlogu, najveći deo izmena Zakona o PIO stupiće na snagu osmog dana od objavljivanja u Službenom glasniku Srbije, dok će odredbe koje se odnose na evropska pravila početi da se primenjuju tek od dana pristupanja Srbije Evropskoj uniji.

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