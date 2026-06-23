Međutim, nova istraživanja pokazuju da vreme provedeno u zajedničkoj igri i dugoročnom razgovoru oblikuje dečju psihu i stvara osećaj stabilnosti za ceo život.

Psiholozi i gerontolozi ističu nekoliko ključnih stvari koje trajno čuvaju sećanje mlađih generacija.

Unuci se možda neće sećati svakog saveta koji su dobili, ali će živeti osećanja koja su imali. Nil K. Šah, stručnjak za brigu o starijima, rekao je za Haf Post koliko je važno imati zdrav odnos.

"Kada dečji ili baka provode kvalitetno vreme sa svojom decom, oni su fokusirani i lakše im je da uđu u dečji svet nego njihovi roditelji“, objasnio je on.

Psiholog Frančeska Falzarano sa Univerziteta Južne Kalifornije dodaje da je redovan kontakt ključan, tako da to nije nužno veliki gest.

"Dosledni trenuci interakcije ekskretne su vaugni. To će znati puno više od povremenog 30-minutnog telefonskog poziva", tvrdi Falzarano, ističući da čak i sitnice poput jutarnjeg perioda održavaju odnos živim.

Briga o unucima, kroz svakodnevne aktivnosti poput pomoći oko domaćih zadataka, pripreme obroka ili čuvanja tokom raspusta, ne donosi koristi samo najmlađima, već može pozitivno uticati i na zdravlje starijih osoba, doprinoseći boljem pamćenju i dužem očuvanju kognitivnih sposobnosti. Pisali smo p tome koliko briga o unucima, kroz svakodnevne aktivnosti poput pomoći oko domaćih zadataka, pripreme obroka ili čuvanja tokom raspusta, ne donosi koristi samo najmlađima, već može pozitivno uticati i na zdravlje starijih osoba, doprinoseći boljem pamćenju i dužem očuvanju kognitivnih sposobnosti.

Šta kaže nauka o vezi unuka i baka i deka

Brojna istraživanja su potvrdila da bliska emocionalna veza sa bakama i decom direktno utiče na mentalno zdravlje dece.

Studija Univerziteta u Oksfordu pokazala je da uključena deca ublažavaju emocionalne teškoće i probleme u ponašanju, i pomažu deci da se lakše nose sa traumatičnim događajima poput zlostavljanja u školi ili razvoda.

Osim toga, istraživanje objavljeno u časopisu "The Gerontologist" otkrilo je da bliska veza sa bakama i decom na duži rok smanjuje rizik od razvoja depresije u odraslom dobu.

Zanimljivo je da je belgijska studija sprovedena na više od hiljadu dece pokazala da deca koja često provode kvalitetno vreme sa svojom decom razvijaju znatno manje negativnih stereotipa prema starijim osobama i generalno lakše izražavaju svoje misli.

Mirisi i vizuelni detalji poput putovanja kroz vreme Unuci će vrlo verovatno zauvek pamtiti miris bakene kuhinje ili djedov parfem.

"Miris je najsnažnija vrsta svrata koju može stovoriti", napominje Falzarano.

Objašnjava da specifičan vid, miris ili zvuk deluju poput 'putovanja kroz vreme' za dečiji mozak. Sitnice poput činjenice da je kuća ofarbana u žuto ili da je noć ofarbana u crveno, čiji se detalji ne zaboravljaju. Uz miris, naučnici ističu da je muzika jedan od najjačih okidača za izazivanje najranijih uspomena.

Važne porodične priče Starije generacije često pogrešno pretpostavljaju da mladi ne žele da slušaju svoju prošlost, no to je daleko od istine.

"Stariji odrasli jednostavno pretpostavljaju da mladi ljudi ne žele da ih slušaju, ali zaista ne mogu da ignorišu koliko mlađa generacija ceni mudrost koja dolazi sa deljenjem nečije priče", upozorava Falzarano.

Studija iz 2025. Studija je pokazala da su mladi odrasli koji su imali podršku najmanje jednog deteta u ranom detinjstvu imali bolje rezultate i emocionalno blagostanje.

Šah napominje da je deljenje životnog iskustva izuzetno terapeutski i za same starije osobe, jer čuva kognitivne funkcije i suzbiju depresiju. Zato stručnjaci savetuju razvore uz olde famille albume jer vas, prema rečima stručnjaka, "može ričupniti kako samo jedna fotografija može biti pravi podstrekač razvorašana".

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