Stručnjaci upozoravaju da obrasci poput nedovoljnog sna, loše hidratacije, dugotrajnog sjedenja i stalnog stresa mogu negativno uticati na funkcije organizma i ubrzati promene povezane sa starenjem.



Jedna od čestih navika koja može imati štetan učinak jeste rad bez dovoljno odmora. Konstantno preopterećenje obavezama može dovesti do iscrpljenosti, pada koncentracije i oslabljenog imuniteta, dok telo ostaje bez vremena za regeneraciju. Slično tome, nedovoljan unos vode može dovesti do dehidracije, što utiče na energiju, raspoloženje, koncentraciju i rad organa.



Prekomerna upotreba slušalica i stalna izloženost jakim zvukovima takođe mogu opteretiti organizam i smanjiti sposobnost fokusa i oporavka. Dugotrajno nošenje slušalica može utjecati i na držanje tela te izazvati umor i napetost.



Stres predstavlja još jedan važan faktor koji može negativno delovati na zdravlje. Hronični stres povezuje se s umorom, padom imuniteta i ubrzanim starenjem ćelija, dok stalna mentalna napetost otežava normalno funkcionisanje organizma.



Navika spavanja sa šminkom može narušiti prirodne procese obnove kože, dovesti do začepljenja pora i pojave nepravilnosti, dok prekomerno korišćenje ekrana i uređaja može održavati nervni sistem u stanju stalne aktivacije i umanjiti kvalitet odmora.



Negativan pogled na svakodnevicu i manjak fizičke aktivnosti takođe imaju značajan utjecaj na zdravlje. Dugotrajno sedenje usporava cirkulaciju, slabi mišiće i smanjuje nivo energije, dok nedostatak kretanja može dugoročno narušiti vitalnost organizma.



Za očuvanje zdravlja i usporavanje procesa starenja važno je uspostaviti ravnotežu između rada i odmora, redovno se kretati, unositi dovoljno tečnosti, kvalitetno spavati te smanjiti izloženost stresu i ekranima. Male promene u svakodnevnim navikama mogu imati značajan uticaj na dugoročno zdravlje i kvalitet života.



Ovaj tekst je informativnog karaktera i ne predstavlja medicinski savet. Za sve zdravstvene odluke konsultujte svog lekara.



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