Brzo se razmnožavaju, skrivaju na mestima koja ne vidite i deluju kao da ih je nemoguće iskoreniti. Ipak, postoji način da ih se rešite bez agresivnih hemikalija, bez neprijatnih mirisa i bez ugrožavanja prostora u kojem pripremate hranu.



Dobra vest je da se rešenje često već nalazi u vašoj kuhinji.

Najbrže rešenje koje odmah daje rezultat



Jedna od najefikasnijih metoda protiv bubašvaba jeste kombinacija sode bikarbone i šećera.



Na prvi pogled deluje jednostavno, ali upravo ta kombinacija pravi ključnu razliku.



Šećer privlači insekte, dok soda bikarbona reaguje u njihovom organizmu i dovodi do brzog nestanka ovih štetočina.



Sve što treba da uradite jeste da:



-pomešate jednake količine šećera i sode bikarbone



-rasporedite smesu u plitke posude ili direktno na mesta gde ste ih primetili



Važno je da smesu redovno menjate, jer vlaga smanjuje njenu efikasnost.



Ono što ovaj trik čini posebno dobrim jeste to što je bezbedniji za domaćinstvo, posebno ako imate kućne ljubimce.



Kada problem postane ozbiljniji



Ako primetite da se bubašvabe uporno vraćaju, potrebno je jače rešenje.



U tom slučaju koristi se borna kiselina, koja deluje brzo i efikasno.



Napravite pastu od:



- borne kiseline



- malo brašna i šećera



-nekoliko kapi vode



Od smese formirajte male kuglice i postavite ih na skrivena mesta - iza frižidera, šporeta ili ispod sudopere.



Važno upozorenje:



Iako je veoma delotvorna, borna kiselina može biti opasna za decu i kućne ljubimce, zato je koristite isključivo na teško dostupnim mestima.



Prirodni mirisi koje bubašvabe ne podnose



Ako želite blaži, ali dugoročan pristup, rešenje se krije u mirisima.



Bubašvabe ne podnose jake arome, posebno:



- pepermint



- lavandu



Pomešajte vodu sa nekoliko kapi eteričnog ulja i sipajte u bočicu sa raspršivačem, piše Ona.



Prskajte pragove, ivice prozora, pukotine i mesta gde prolaze instalacije. Na taj način stvarate nevidljivu barijeru koju izbegavaju.



