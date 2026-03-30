Koliko čaša vode dnevno je idealno za organizam?

Da li je pravilo o obaveznih osam čaša vode dnevno istina ili mit? Donosimo vam stručne savete.

 
Autor:  Nina Stojanović
30.03.2026.11:17
Teško je tačno utvrditi kada i gde je nastalo pravilo "osam čaša vode dnevno". 

Jedna teorija sugeriše da se zasniva na unosu od jednog ml tečnosti po kaloriji hrane koju konzumiramo. Ali da li je to zaista pravilo ili samo mit. 

Dugo slušamo savete da treba da pijemo osam čaša vode dnevno da bismo ostali zdravi.

Ovo jednostavno i lako pamtljivo "pravilo" deluje logično, ali stvarnost je mnogo fleksibilnija.

Nedavna istraživanja pokazuju da se potrebe za tečnostima razlikuju od osobe do osobe i da vodu ne unosimo samo iz čaše, već i iz hrane i drugih pića.

Razotkrivamo mit o „osam čaša dnevno“ i objašnjavamo kako možete zadovoljiti svoje potrebe za tečnostima.

Zašto je to mit? Verovatno ste mnogo puta čuli da treba da pijete osam čaša vode dnevno, što je oko dva litra. 

Ovaj savet je postao široko prihvaćen kao činjenica i lako ga je zapamtiti. Ali da li je istina ili je mit?

Teško je tačno utvrditi kada ili gde je nastalo pravilo "osam čaša dnevno".

Jedna teorija sugeriše da se zasniva na unosu tečnosti od jednog ml po kaloriji hrane koju jedemo.

Za nekoga ko jede 2.000 kalorija dnevno, to je oko 2.000 ml (oko 64 unce), ili osam čaša od 240 ml.

Međutim, sve veći broj istraživanja sugeriše da ova opšta preporuka može biti previše vode za neke ljude, a premalo za druge. Iako postoje situacije kada se potrebe za vodom povećavaju, zdravi ljudi obično ne moraju da piju toliko vode svaki dan.

S druge strane, nedovoljno unosa tečnosti može dovesti do blage dehidracije, definisane kao gubitak jedan do dva ml telesne težine zbog gubitka tečnosti.

Ovo može izazvati umor, glavobolje i promene raspoloženja. Voda nije jedini izvor tečnosti. Nije samo obična voda ta koja hidrira telo.

Druga pića, poput mleka ili voćnog soka, takođe doprinose vašem ukupnom unosu tečnosti. Suprotno uvreženom mišljenju, kofeinska pića i blaga alkoholna pića, poput piva, takođe mogu pomoći da ostanete hidrirani ako se konzumiraju umereno.

Mnoge namirnice takođe sadrže značajne količine vode. Koliko vode unosite iz ishrane zavisi od toga koliko hrane bogate vodom jedete. Voće i povrće su posebno bogati vodom, a meso, riba i jaja takođe imaju relativno visok nivo vode.

Na primer, lubenica se sastoji od 91 odsto vode, a jaja od 76 procenata.

Pored toga, mala količina vode se proizvodi u telu dok pretvara hranu u energiju - to se naziva metabolička voda. Ljudi koji ne unose dovoljno vode kroz ishranu treba da piju više od onih koji jedu više hrane bogate vodom, piše Healthline.

Koliko vode treba piti dnevno? Ne postoji univerzalni odgovor.

Međutim, Nacionalni institut za medicinu je postavio prihvatljiv unos (PU) za ukupne tečnosti i napitke koji bi trebalo da zadovolji potrebe većine ljudi.

Za muškarce starosti od 19 do 70 godina preporučuje se ukupan dnevni unos vode od oko 3.700 ml, odnosno ukupan unos od oko 3.000 ml iz svih napitaka.

Za žene iste starosne grupe preporučuje se ukupno oko 2.700 ml vode dnevno, odnosno oko 2.200 ml iz svih napitaka.

Ove smernice mogu poslužiti kao vodič, ali postoji niz faktora koji utiču na potrebu za vodom: telesna težina, sastav tela, nivo aktivnosti, klimatski uslovi ili dojenje. Stoga su potrebe za vodom veoma individualne. Za neke ljude, osam čaša dnevno može biti previše, za druge premalo.

Najjednostavnije je da slušate svoje telo: pijte kada osetite žeđ i prestanite kada ste hidrirani. Tokom vrućeg vremena i vežbanja, pijte više da biste nadoknadili izgubljenu tečnost.

Međutim, imajte na umu da starije osobe ponekad moraju svesno da prate unos vode, jer im osećaj žeđi može da se smanji sa godinama. Iako se pravilo "osam čaša vode dnevno" često smatra naučno utemeljenim, dokazi za to su ograničeni. Potrebe za vodom variraju od osobe do osobe, a tečnost možete dobiti iz vode, drugih pića, hrane, pa čak i metabolizma hranljivih materija.

Opšta preporuka je: pijte kada osetite žeđ i vaše telo će vam reći koliko mu je tečnosti potrebno.

Ovaj tekst ima informativni karakter i nije stručno lekarsko mišljenje. U vezi sa zdravljem i brigom o zdravlju, konsultujte se sa svojim lekarem

