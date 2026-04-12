Danas je Uskrs, najveći hrišćanski praznik. Uskrs važi za "pokretni" praznik koji najranije može da bude 4. aprila, a najkasnije 8. maja, a ove godina pada na 12. april. Uskrs se slavi tri dana, pravoslavni hrišćani se pozdravljaju sa "Hristos vaskrse", a odgovara se "Vaistinu voskrse". Tako se ljudi pozdravljaju sve do Spasovdana, 40 dana od Uskrsa.

Što se ostalih običaja na Usrks tiče, valja ustati rano ujutru, a ne otići na spavanje pre ponoći. Ukoliko bi se otišlo na spavanje pre ponoći, to bi značilo da će do narednog Uskrsa osoba da bude pospana i nesklona poslu.

Prvo se valja omrsiti vaskršnjim jajetom. Ujutro se treba umiti vodom u kojoj su preko noći odstajali drenak, zdravac, bosiljak i crveno jaje, to obezbeđuje dobro zdravlje.

Nekada je bio običaj da cela porodica, nakon ručka, prošeta gradom ili ode na kafu u gradsku kafanu. Što se tiče običaja, dok decu treba protrljati crvenim jajetom po obrazima da budu rumena i zdrava.

Za ovaj dan svaki ukućanin treba da dobije nešto novo od odeće i obuće. Za odlazak u crkvu i svečani ručak oblači se najlepša odeća.

BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:

