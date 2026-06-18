Ministarka je istakla da ovaj korak predstavlja veliku pobedu roditelja i važan iskorak ka stvaranju društva po meri porodice.

„Lepe vesti iz Nemanjine! Vlada Republike Srbije usvojila je Predlog zakona roditelj-negovatelj, koji će se uskoro naći pred narodnim poslanicima u Skupštini. Zahvaljujem svim učesnicima radne grupe, kolegama iz Ministarstva rada, ekspertima, ali pre svega, najveću zahvalnost dugujemo roditeljima koji su se godinama borili da prokrče put ovoj ideji, zastupajući ne sebe, nego svoju decu i svoje najmilije“, istakla je ministarka Đurđević Stamenkovski.

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Ona je naglasila da je ovo važna vest za porodice širom Srbije, a posebno za roditelje koji 24 časa dnevno brinu o svojoj deci.

„Ovo je lepa vest za sve porodice u Srbiji, a pre svega za roditelje koji 24 sata neguju svoju decu, brinu o njima i staraju se da im obezbede lepo detinjstvo uprkos svim okolnostima. Verujem da će Srbija usvajanjem ovog zakona napraviti još jedan veliki korak ka našem konačnom cilju, da budemo zemlja po meri porodice“, zaključila je ministarka.

Podsetimo, ministarka Đurđević Stamenkovski je još na konferenciji „Nijedna mama nije sama“, koju su organizovali Alo Media System i M, posvećenoj unapređenju položaja osoba sa invaliditetom i njihovih roditelja, najavila da će Zakon roditelj-negovatelj biti usvojen tokom 2026. godine i da bi njegova primena trebalo da počne od oktobra ove godine.

Predlog zakona sada će se naći pred narodnim poslanicima, a njegovo usvajanje predstavlja ispunjenje dugogodišnjeg zahteva roditelja-negovatelja, koji su godinama ukazivali na potrebu za sistemskom podrškom porodicama koje svakodnevno brinu o deci sa smetnjama u razvoju i teškim zdravstvenim stanjima.

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