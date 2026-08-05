Problem često nije u tome koliko čistite, već u svakodnevnim navikama koje stvaraju stalan izvor prljavštine.

Ako želite da vaš dom duže ostane čist i uredan, obratite pažnju na ovih 10 najčešćih grešaka.

1. Cipele unosite u stan

Čak i kada izgledaju čisto, cipele unose prašinu, pesak, bakterije i druge nečistoće.

Rešenje: Uvedite pravilo da se cipele izuvaju na ulazu. Nakon nošenja ih obrišite i odložite u ormarić ili policu za obuću.

2. Previše stvari na površinama

Što više predmeta stoji na policama, stolovima i komodama, to se brže skuplja prašina, a prostor izgleda neurednije.

Rešenje: Na vidljivim površinama ostavite samo ono što svakodnevno koristite, dok ostale stvari odložite u ormariće ili kutije.

3. Retko perete tekstil

Zavese, jastuci, ćebad i prekrivači zadržavaju prašinu, grinje i neprijatne mirise.

Preporučena učestalost pranja:

Posteljina – jednom do dva puta nedeljno

Zavese – jednom u dva do tri meseca

Ćebad i prekrivači – jednom u dve do četiri nedelje

Tepisi – usisavanje redovno, brisanje vlažnom krpom jednom mesečno i dubinsko pranje jednom godišnje

4. Previše otvorenih polica

Otvorene police izgledaju moderno, ali vrlo brzo postaju pune prašine.

Rešenje: Kombinujte otvorene police sa zatvorenim ormarićima kako biste smanjili nakupljanje prašine.

5. Nemate mesto za sitnice

Ključevi, računi, novčanice i sitni predmeti lako stvaraju vizuelni nered.

Rešenje: Koristite korpe, organizatore ili poslužavnike kako bi svaka sitnica imala svoje mesto.

6. Koristite stare sunđere i krpe

Prljavi sunđeri i krpe ne čiste, već raznose bakterije po površinama.

Rešenje:

Menjajte sunđere na svakih jednu do dve nedelje.

Krpe perite na visokim temperaturama.

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7. Vlažnost vazduha nije odgovarajuća

Previše suv vazduh podiže prašinu, dok previsoka vlažnost pogoduje razvoju buđi i neprijatnih mirisa.

Rešenje: Održavajte vlažnost vazduha između 40 i 60 odsto.

8. Ostavljate stvari za kasnije

Jedna šolja u sudoperi brzo postane gomila prljavog posuđa.

Rešenje: Primenite pravilo od dva minuta – ako nešto možete da završite odmah, uradite to bez odlaganja.

9. Zaboravljate kućne aparate

Mikrotalasna pećnica, kuvalo za vodu i mašina za pranje veša često postaju izvor neprijatnih mirisa i prljavštine.

Rešenje: Uključite čišćenje kućnih aparata u redovnu rutinu održavanja doma.

10. Vizuelni nered

Čak i potpuno čist stan može izgledati neuredno ako ima previše sitnica, dekoracije i različitih boja.

Rešenje:

Uklonite predmete koje ne koristite.

Koristite organizatore.

Smanjite broj dekorativnih detalja kako bi prostor izgledao urednije.

Tajna dugotrajno čistog doma nije u svakodnevnom velikom spremanju, već u dobrim navikama. Kada uklonite izvore stalnog nereda i uvedete jednostavan sistem organizacije, čišćenje će biti brže, lakše i mnogo ređe potrebno.

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