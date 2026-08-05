Problem često nije u tome koliko čistite, već u svakodnevnim navikama koje stvaraju stalan izvor prljavštine.
Ako želite da vaš dom duže ostane čist i uredan, obratite pažnju na ovih 10 najčešćih grešaka.
1. Cipele unosite u stan
Čak i kada izgledaju čisto, cipele unose prašinu, pesak, bakterije i druge nečistoće.
Rešenje: Uvedite pravilo da se cipele izuvaju na ulazu. Nakon nošenja ih obrišite i odložite u ormarić ili policu za obuću.
2. Previše stvari na površinama
Što više predmeta stoji na policama, stolovima i komodama, to se brže skuplja prašina, a prostor izgleda neurednije.
Rešenje: Na vidljivim površinama ostavite samo ono što svakodnevno koristite, dok ostale stvari odložite u ormariće ili kutije.
3. Retko perete tekstil
Zavese, jastuci, ćebad i prekrivači zadržavaju prašinu, grinje i neprijatne mirise.
Preporučena učestalost pranja:
- Posteljina – jednom do dva puta nedeljno
- Zavese – jednom u dva do tri meseca
- Ćebad i prekrivači – jednom u dve do četiri nedelje
- Tepisi – usisavanje redovno, brisanje vlažnom krpom jednom mesečno i dubinsko pranje jednom godišnje
4. Previše otvorenih polica
Otvorene police izgledaju moderno, ali vrlo brzo postaju pune prašine.
Rešenje: Kombinujte otvorene police sa zatvorenim ormarićima kako biste smanjili nakupljanje prašine.
5. Nemate mesto za sitnice
Ključevi, računi, novčanice i sitni predmeti lako stvaraju vizuelni nered.
Rešenje: Koristite korpe, organizatore ili poslužavnike kako bi svaka sitnica imala svoje mesto.
6. Koristite stare sunđere i krpe
Prljavi sunđeri i krpe ne čiste, već raznose bakterije po površinama.
Rešenje:
- Menjajte sunđere na svakih jednu do dve nedelje.
- Krpe perite na visokim temperaturama.
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7. Vlažnost vazduha nije odgovarajuća
Previše suv vazduh podiže prašinu, dok previsoka vlažnost pogoduje razvoju buđi i neprijatnih mirisa.
Rešenje: Održavajte vlažnost vazduha između 40 i 60 odsto.
8. Ostavljate stvari za kasnije
Jedna šolja u sudoperi brzo postane gomila prljavog posuđa.
Rešenje: Primenite pravilo od dva minuta – ako nešto možete da završite odmah, uradite to bez odlaganja.
9. Zaboravljate kućne aparate
Mikrotalasna pećnica, kuvalo za vodu i mašina za pranje veša često postaju izvor neprijatnih mirisa i prljavštine.
Rešenje: Uključite čišćenje kućnih aparata u redovnu rutinu održavanja doma.
10. Vizuelni nered
Čak i potpuno čist stan može izgledati neuredno ako ima previše sitnica, dekoracije i različitih boja.
Rešenje:
- Uklonite predmete koje ne koristite.
- Koristite organizatore.
- Smanjite broj dekorativnih detalja kako bi prostor izgledao urednije.
Tajna dugotrajno čistog doma nije u svakodnevnom velikom spremanju, već u dobrim navikama. Kada uklonite izvore stalnog nereda i uvedete jednostavan sistem organizacije, čišćenje će biti brže, lakše i mnogo ređe potrebno.
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