Prvi ponedeljak posle trodnevnog vaskršnjeg slavlja naziva se Pobusani ponedeljak. Ime je dobio po običaju da se danas pobusaju grobovi, odnosno uredi i od korova očisti busenje na humkama. Ovaj praznik spada u jedan od zadušnih dana, a u pojedinim delovima Srbije smatra se Vaskrsom pokojnika i zato se daje pomen i sprema za dušu umrlim precima i srodnicima.

Na pobusani ponedeljak se obilaze grobovi upokojenih srodnika, uređuju se grobna mesta, pale se sveće i iznose sveže ofarbana crvena jaja.

Pročitajte OVDE kako pravilno okaditi kuću.

U većini mesta jaja se boje posebno, ovoga jutra, obavezno u crvenu boju i bez šara. U nekim krajevima, jaja se kucaju o spomenik i upokojenima se poručuje "Hristos Vaskrse", a tim činim upokojenim srodnicima iskazujemo poštovanje i sa njima delimo radost Vaskrsenja Hristovog, radost pobede nad smrću.

Običaj je na današnji dan pobusati odnosno urediti i od korova očistiti busenje na grobovima, po čemu je ovaj ponedeljak i dobio ime. Tokom Velike i Svetle nedelje nema pomena i parastosa, a od Pobusanog ponedeljka mrtvi se ponovo mogu pominjati.

