U mnogim domaćinstvima se koriste gotovo svakodnevno. Njihova česta upotreba takođe zahteva redovno održavanje.

Često se dešava da ih brzo operemo ili obrišemo i vratimo na mesto do sledeće upotrebe, ali to ne zadovoljava ni osnovne higijenske standarde.

Drvene daske su odličan dodatak svakoj kuhinji, uklapaju se u sve stilove uređenja i često pružaju bezbedniju površinu za pripremu hrane u poređenju sa plastičnim ili staklenim alternativama. Međutim, stručnjaci upozoravaju na jednu uobičajenu grešku koja može omogućiti razmnožavanje bakterija.

Iako takve daske zahtevaju malo više nege da bi se pravilno održavale, ovo će osigurati da ostanu bezbednije i duže traju.

Potrošački stručnjaci iz Which? podelili su smernice za održavanje drvenog kuhinjskog alata, uključujući daske za sečenje, kao i druge drvene predmete poput kašika i kutlača.

Pročitajte OVDE koje to aparate treba kontrolisati kada su uključeni.

Kako ih pravilno čistiti?

"Može biti primamljivo staviti sav svoj drveni kuhinjski pribor u mašinu za pranje sudova, a možda ste videli savete na mreži koji to preporučuju. Neki trikovi na društvenim mrežama čak sugerišu da možete dubinski očistiti kašike tako što ćete ih staviti u lonac sa ključalom vodom. Međutim, bilo da su u pitanju kašike, daske za sečenje ili štapići za jelo, naši stručnjaci snažno savetuju da držite sve drveno van mašine za pranje sudova i izbegavate ključalu vodu", objasnili su oni.

Kada su u pitanju drvene daske za sečenje, jedna stvar koju nikada ne bi trebalo da radite jeste da ih potopite u vodu.

Iako ovo može izgledati kao jednostavan metod čišćenja, zapravo može prouzrokovati značajnu štetu, izveštava Ekspres.

Potapanje daske u vodu može prouzrokovati pucanje drveta, stvarajući idealna mesta za sakupljanje i širenje bakterija, što, složićete se, nije nimalo poželjno. Umesto toga, nežno obrišite dasku sunđerom i toplom vodom sa sapunom, a zatim temeljno isperite.

Čistim peškirom ili krpom odmah osušite dasku pre nego što je postavite uspravno da se potpuno osuši na vazduhu.

Pokušajte da to uradite odmah nakon upotrebe kako biste sprečili mrlje ili mirise. Ako već imate problem, pospite malo soli ili sode bikarbone po dasci i utrljajte pola limuna po njoj da biste ih uklonili. Jedna stvar je ključna. Međutim, postoji jedan ključni aspekt održavanja daske za sečenje koji skoro niko ne radi, a to je podmazivanje.

Naime, ovaj proces pomaže u zaštiti drveta od pucanja i truljenja i može se primeniti na sve drvene kuhinjske alate, uključujući kašike.

Kad god je to moguće, koristite mineralno ulje prehrambene klase, izbegavajući ulja za kuvanje poput maslinovog ulja, jer ona mogu učiniti vaš alat lepljivim i neprijatnim na dodir.

Postupak je jednostavan. Utrljajte ulje u dasku, a zatim dodajte dodatni sloj zaštite pčelinjim voskom prehrambene klase.

Ovo održava drvo u vrhunskom stanju, što znači da ćete mnogo ređe morati da menjate kuhinjski pribor.

