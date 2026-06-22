Kada auto stoji na suncu, temperatura unutrašnjosti može da poraste na 60 do 70 stepeni Celzijusa za samo nekoliko sati. U tim uslovima obična flaša prolazi kroz ozbiljan test.



Problem nije samo promenjen ukus vode. Kombinacija toplote, plastike i bakterija može napraviti situaciju zbog koje flaša koju ste ostavili u držaču za čaše više nije najbolji izbor za piće.

Šta se dešava plastičnoj flaši kada ostane u zagrejanom automobilu

Čak i kada napolju nije ekstremno toplo, zatvoren automobil se veoma brzo zagreva. Za svega desetak minuta temperatura u kabini može značajno da poraste, posebno ako je vozilo direktno izloženo suncu.



Većina flaša za jednokratnu upotrebu napravljena je od PET plastike, materijala koji se često koristi za ambalažu za vodu i napitke. Pri normalnim temperaturama ovaj materijal je namenjen za bezbedno čuvanje vode, ali visoka toplota menja uslove.



Plastika može da omekša, deformiše se i utiče na ukus i miris vode. Posebno ako se flaša nalazi na direktnom suncu, proces zagrevanja je još intenzivniji.



Jedna od supstanci koja se često pominje kod zagrevanja PET ambalaže jeste antimon, element koji se koristi u proizvodnji plastike. Istraživanja pokazuju da se njegovo oslobađanje može povećati kada se ambalaža izlaže visokim temperaturama.



To ne znači da će jedan gutljaj vode iz flaše koja je bila kratko u toplom automobilu odmah izazvati problem, ali dugotrajno izlaganje velikoj toploti nije nešto što treba ignorisati.

Najveći problem često nije sama plastika, već bakterije

Ako je flaša potpuno zatvorena, rizik je drugačiji nego kada ste već pili iz nje. Nakon prvog gutljaja, mikroorganizmi sa usta i ruku mogu završiti na grliću flaše i unutrašnjoj strani čepa.



Topla i zatvorena sredina tada postaje pogodna za razmnožavanje bakterija. Što flaša duže stoji u takvim uslovima, veća je šansa da voda više nije ono što ste očekivali.



Posebno problematične su flaše koje su danima ostavljene u automobilu. Ako ste je već otvarali, pili iz nje i zatim ostavili na velikoj temperaturi, bolje je zameniti je novom.



Mikroplastika je još jedna tema koja se sve češće istražuje. Nauka još uvek pokušava da utvrdi sve dugoročne posledice njenog unosa, ali stručnjaci uglavnom ne preporučuju nepotrebno izlaganje dodatnim izvorima.

Staklena flaša rešava jedan problem, ali ne sve

Staklo je sa hemijske strane stabilnije od plastike i ne oslobađa iste supstance pri zagrevanju. Takođe ne menja ukus vode na isti način i ne dodaje mikroplastične čestice.



Ipak, ni staklena flaša nije potpuno bez rizika. Ako ste već pili iz nje, bakterije se mogu razmnožavati i u toploj staklenoj posudi.



Osim toga, staklo ostavljeno na direktnom suncu može predstavljati drugi problem zbog načina na koji fokusira svetlost.



Najbolje rešenje za leto je jednostavno: držati vodu hladnom i zaštićenom od sunca.



Termos flaša ili kvalitetna metalna boca mogu održati temperaturu vode stabilnom tokom putovanja. Ako koristite plastičnu flašu, držite je u hladnijem delu automobila, dalje od šoferšajbne i direktnog sunca, piše Telegraf.



Navika da se flaša vode ostavi u automobilu deluje bezazleno, ali tokom vrelih dana toplota menja i plastiku i uslove u kojima se voda nalazi. Svežija flaša i pravilno skladištenje mnogo su sigurniji izbor.



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