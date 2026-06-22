Često je dovoljan samo jedan zdrav list ili mali izdanak da na kraju dobijete potpuno novu biljku. Uz malo strpljenja i pravu podlogu, vaša kolekcija će rasti bez trošenja novca na nove primerke.

Za početak, izaberite čvrst, mesnat list bez oštećenja i nežno ga odvojite od biljke nežnim uvijanjem, tako da izađe ceo, sa "stabljikom".

Ostavite ga na suvom, senovitom mestu nekoliko dana kako bi se rana osušila i formirala zaštitni sloj - ovo smanjuje rizik od truljenja kada dođe u kontakt sa zemljom.Zatim stavite list na površinu rastresitog, dobro dreniranog supstrata i povremeno ga prskajte, bez prekomernog zalivanja.

Posle nekog vremena, na mestu kontakta sa zemljom pojaviće se sitni koreni i mladi izdanak - znak da je nova biljka započela svoje putovanje.

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Razmnožavanje stabljikom - brzo rešenje za "izdužene" biljke

Ako se vaš sukulent izdužio i izgubio kompaktan oblik, odličan je kandidat za razmnožavanje reznicama stabljike. Oštrim i dezinfikovanim makazama odsecite gornji deo stabljike sa nekoliko listova i uklonite donje listove kako biste imali čist deo za sadnju.

Ostavite reznicu, baš kao i list, da se osuši dan-dva, a zatim je nežno ubacite u zemlju. U narednim nedeljama zalivajte umereno i strpljivo - čim primetite novi rast, znaćete da se reznica uspešno ukorenila. Ključne greške koje treba izbegavati Najčešća greška prilikom razmnožavanja sukulenata je prekomerna vlaga, koja brzo dovodi do truljenja.

Podloga treba da bude prozračna, sa dobrim udelom peska ili perlita, a zalivanje treba da bude retko i samo kada se zemlja potpuno osuši. Takođe, sveže reznice i listovi ne vole direktnu sunčevu svetlost; u ranim fazama razvoja, bolja je jarka, ali filtrirana svetlost.

Uz malo pažnje i posmatranja, brzo ćete naučiti da prepoznate ritam koji najbolje odgovara vašim biljkama.

Sukulenti se takođe mogu uspešno razmnožavati u vodi, ali je važno da list ili reznica stabljike ne budu potpuno potopljeni. Samo sam donji deo treba da bude potopljen u vodu, otprilike jedan do dva centimetra.

Dobra je ideja menjati tečnost svakih nekoliko dana ili čim primetite da je postala zamućena. Kada se razvije dovoljno jak koren, možete presaditi novu biljku u odgovarajuću podlogu.

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