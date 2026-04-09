Upravo takva je i ova torta sa orasima i čokoladom, jednostavna, a bogatog ukusa, idealna za Uskrs ili porodična okupljanja.
Ne traži mnogo komplikovanih sastojaka, a rezultat je kolač koji miriše na tradiciju i domaću kuhinju. Mekane kore i bogat fil od oraha i čokolade čine je pravim izborom za sve koji vole starinske, proverene recepte.
Potrebno (za dve kore):
Za koru:
3 kašike meda
6 kašika šećera
250 ml vode
13 kašika brašna
5 kašika mlevenih oraha
1 prašak za pecivo
Za fil:
300 g mlevenih oraha
250 g šećera
100 ml vode
200 g posne bele čokolade
250 g margarina
Najpre pomešajte med i šećer, pa dobro umutite žicom. Dodajte toplu vodu i nastavite mešanje dok se sve lepo ne sjedini i šećer ne otopi.
Zatim dodajte brašno, orahe i prašak za pecivo. Sve dobro izmešajte i sipajte u pleh (35 x 25 cm) obložen papirom za pečenje.
Pecite u prethodno zagrejanoj rerni na 200 stepeni, a zatim smanjite na 180 i pecite oko 20 do 25 minuta, dok kora ne dobije lepu zlatnu boju.
Kada se ohladi, isecite je uzdužno kako biste dobili četiri tanje kore.
Za fil, u šerpi pomešajte vodu i šećer i stavite da provri. Dodajte čokoladu i mešajte dok se ne otopi. Zatim ubacite mlevene orahe i sve dobro sjedinite.
Posebno umutite margarin, pa ga dodajte u fil i sve zajedno dobro sjedinite mikserom.
Filujte tri kore, a četvrtu premažite čokoladnom glazurom. Po želji možete dodatno dekorisati.
