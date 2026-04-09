Upravo takva je i ova torta sa orasima i čokoladom, jednostavna, a bogatog ukusa, idealna za Uskrs ili porodična okupljanja.

Ne traži mnogo komplikovanih sastojaka, a rezultat je kolač koji miriše na tradiciju i domaću kuhinju. Mekane kore i bogat fil od oraha i čokolade čine je pravim izborom za sve koji vole starinske, proverene recepte.

Potrebno (za dve kore):

Za koru:

3 kašike meda

6 kašika šećera

250 ml vode

13 kašika brašna

5 kašika mlevenih oraha

1 prašak za pecivo

Za fil:

300 g mlevenih oraha

250 g šećera

100 ml vode

200 g posne bele čokolade

250 g margarina

Najpre pomešajte med i šećer, pa dobro umutite žicom. Dodajte toplu vodu i nastavite mešanje dok se sve lepo ne sjedini i šećer ne otopi.

Zatim dodajte brašno, orahe i prašak za pecivo. Sve dobro izmešajte i sipajte u pleh (35 x 25 cm) obložen papirom za pečenje.

Pecite u prethodno zagrejanoj rerni na 200 stepeni, a zatim smanjite na 180 i pecite oko 20 do 25 minuta, dok kora ne dobije lepu zlatnu boju.

Kada se ohladi, isecite je uzdužno kako biste dobili četiri tanje kore.

Za fil, u šerpi pomešajte vodu i šećer i stavite da provri. Dodajte čokoladu i mešajte dok se ne otopi. Zatim ubacite mlevene orahe i sve dobro sjedinite.

Posebno umutite margarin, pa ga dodajte u fil i sve zajedno dobro sjedinite mikserom.

Filujte tri kore, a četvrtu premažite čokoladnom glazurom. Po želji možete dodatno dekorisati.

