Iako voda brzo ulazi u krvotok, ona podjednako brzo i prolazi kroz organizam, dok neka druga pića zadržavaju tečnost znatno duže.



Naučnici su upoređivali efekte hidratacije različitih napitaka i došli do zaključka da sastav hranljivih materija igra ključnu ulogu u tome koliko dugo ćemo ostati zaštićeni od žeđi.

Mleko dokazano najbolje hidrira telo

Istraživanja pokazuju da napici koji u sebi imaju male količine prirodnih šećera, masti ili proteina drže organizam hidriranim daleko duže od obične vode. Upravo zbog toga je titulu napitka koji pruža najdugotrajniji efekat odnelo – obično mleko.



Profesor Ronald Magan sa Medicinskog fakulteta u Škotskoj objašnjava da mleko sadrži laktozu, proteine i masti, a ta kombinacija usporava pražnjenje želuca. Tečnost se ne prazni odmah, već se zadržava u telu i postepeno vas napaja.



Pored toga, mleko je bogato natrijumom, koji se ponaša kao sunđer – vezuje vodu za sebe i smanjuje potrebu za mokrenjem, što znači da tečnost duže ostaje tamo gde je potrebna.

Sokovi vas čine žednijim

Mnogi tokom leta naprave grešku pa spas od vrućine traže u ledenim gaziranim sokovima ili kupovnim voćnim napicima. Iako se čini da hladan i sladak sok trenutno osvežava, dugoročni efekat je potpuno suprotan.



Kada u tanko crevo uđe napitak sa visokom koncentracijom dodatih šećera, pokreće se proces osmoze. Da bi razredilo taj silni šećer, telo počinje da povlači vodu iz vaših sopstvenih organa i tkiva direktno u creva.



Umesto da vas napoje, ovi sokovi vas zapravo isušuju i brzo stvaraju još veći osećaj žeđi.



Ako vam mleko na letnjim temperaturama ne zvuči primamljivo, stručnjaci ističu da su oralni rastvori za rehidraciju iz apoteke takođe odlično rešenje. Oni sadrže tačan balans natrijuma, kalijuma i trunke šećera. Ta kombinacija pomaže tečnosti da odmah uđe u organizam i da se tamo zadrži, piše Espreso.



Naravno, obična voda je i dalje zakon za svakodnevne potrebe. Nju svakako treba piti redovno.



Ali, ako tražite napitak koji dokazano najbolje hidrira telo dok napolju prži? Mleko je u toj priči pravi pobednik iz senke.



Ovaj tekst je informativnog karaktera i ne predstavlja medicinski savet. Za sve zdravstvene odluke konsultujte svog lekara.

BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:

Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na Tiktoku, Fejsbuku i na našoj Instagram stranici.