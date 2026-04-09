Strah da su klice otrovne ili štetne po zdravlje je široko rasprostranjen godinama, ali stručnjaci naglašavaju da je to nepotrebna panika i mit koji bi konačno trebalo ostaviti u prošlosti.

Klijanje je prirodni proces kojim se biljka priprema za novi životni ciklus - najčešće se dešava zato što su lukovice stare ili su bile skladištene na toplom i vlažnom mestu.

Zbog skladištenja u prodavnicama i skladištima, nije neuobičajeno da u naše domove stignu lukovice koje će proklijati u roku od nekoliko nedelja. To ne znači da su postale opasne, već da su se jednostavno "probudile".

Da li su klice bezbedne za jelo?

Odgovor je - da, proklijali luk i beli luk su generalno bezbedni za jelo, pod uslovom da nema znakova buđi ili truljenja.

Tekstura može postati malo mekša, a ukus može biti intenzivniji ili blago gorak, posebno kod većih zelenih izdanaka, ali to je više stvar gastronomskih preferencija nego bezbednosti.

Ako vam gorčina smeta, možete jednostavno ukloniti klice.

Kada je vreme za smeće?

Jedina situacija u kojoj bi zaista trebalo da bacite proklijali beli luk ili crni luk je kada primetite buđ, neprijatan miris ili kašastu, trulu teksturu.

Plavo-zelene mrlje, pahuljaste naslage ili sluzavi sloj su jasni znaci da se hrana pokvarila i da ne pripada vašem tanjiru, piše tportal.

U svim ostalim slučajevima, samo klijanje nije razlog za zabrinutost. Zdravstvene koristi: može biti i plus. Zanimljivo je da istraživanja pokazuju da proklijali beli luk može sadržati više antioksidanata nego svež, što znači da ima potencijalno još jači efekat na imunitet i zaštitu ćelija od oštećenja.

Crni luk i beli luk su već poznati kao prave male vitaminske "bombe" - bogati su vitaminom C, vitaminom B6, kalijumom i raznim fitohemikalijama koje pomažu u smanjenju upale i podržavaju zdravlje srca.

Zato mnogi ljudi namerno koriste klice, pa čak i uzgajaju mlade izdanke kao aromatičan, hranljiv dodatak jelima.

Kako ih najbolje iskoristiti u kuhinji?

Proklijali beli i crni luk odlično se slažu u jelima koja se termički obrađuju sa čorbama, sosovima, supama, pečenjima, gde se svaka gorčina ublažava drugim sastojcima.

Zelene klice možete iseckati i koristiti ih poput vlašca ili mladog luka, kao dodatak salatama, namazima ili posipanjem po gotovom jelu. Važno je samo pregledati glavice pre kuvanja: ako izgledaju zdravo, bez buđi i truleži, slobodno ih uvrstite u svoj svakodnevni jelovnik.

Ovaj tekst je informativnog karaktera i ne predstavlja medicinski savet. Za sve zdravstvene odluke konsultujte svog lekara.

