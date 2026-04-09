Đurđević Stamenkovski potpisala je ugovor o tome sa direktorom Specijalne bolnice za lečenje i rehabilitaciju "Merkur" u Vrnjačkoj Banji Dejanom Stanojevićem.

Ukazala je da je tim ugovorom sada produžen boravak sa sedam na 10 dana, kao i da je prošle godine ministarstvo koje ona vodi isplatilo više od 40 miliona dinara za banjsko - klimatsko lečenje i boravak ratnih vojnih invalida i porodica palih boraca u Specijalnoj bolnici Merkur, a za 2026. godinu izdvojili su duplo više finansijskih sredstava.

"Mi smo, kao odgovorni ljudi koji brinu o našim korisnicima i uživaocima svih prava koja proističu iz ovog projekta, posetili Specijalnu bolnicu 'Merkur' i u prisustvu direktora i rukovodstva banje, razgovarali sa korisnicima koji su tada predložili da se banjski boravak, odnosno rehabilitacija, produži sa sedam na 10 dana. Iz tih razloga ministarstvo je ove godine opredelilo duplo veći budžet, odnosno 80 miliona dinara namenjeno je u ove svrhe, kako bi naši borci i porodice palih boraca, odnosno korisnici boračko - invalidske zaštite, mogli da provedu adekvatno vreme, prime terapiju, poprave svoje zdravlje i na taj način, kao država, pokazujemo da brinemo o njihovoj budućnosti i o stanju u kojem žive", rekla je Đurđević Stamenkovski.

Dodala je da će i ove godine obići tu banju kada počne rehabilitacija sa primenom kako bi videla kako sve funkcioniše.

Ministarka je navela da se u bazi registra, prema evidenciji tog ministarstva, nalazi više od 11.000 ratnih vojnih invalida i više od 7.000 porodica palih boraca, odnosno korisnika boračko-invalidske zaštite i prava koja proističu iz boračko-invalidske zaštite.

"Svi oni imaće prava da konkurišu na javnom pozivu, odnosno da ostvare pravo na boravak u Specijalnoj bolnici Merkur, koja se nalazi u Vrnjačkoj Banji, u trajanju od 10 dana", rekla je Đurđević Stamenkovski.

Dodala je da je razlog zbog kojeg su produžili banjsko lečenje sa sedam na 10 dana upravo to da bi efekti njihovog boravka tamo bili veći i kako bi imali dovoljno vremena da prime adekvatnu terapiju.

"Pozivamo sve one koji budu iskoristili ovo pravo da zaista u potpunosti i provedu svih tih 10 dana u specijalnoj bolnici 'Merkur'. Mislim da će to zaista svima njima značiti", rekla je Đurđević Stamenkovski.

Podsetila je da je na današnji dan počela Bitka za Košare i da nisu slučajno odabrali da baš na taj dan bude potpisan ugovor koji omogućava ratnim vojnim invalidima da se osećaju bolje.

"Vreme prolazi, istorijska distanca je prisutna, ali ono što ne sme da prođe jeste naše poštovanje, naša briga i naša pažnja prema svima onima koji su branili otadžbinu. Zdravlje naših ratnih vojnih invalida je apsolutni prioritet boračko-invalidske zaštite", rekla je ona.

Dodala je da ova mera nije samo vid podrške, već jasan pokazatelj odnosa države prema onima koji su je branili.

"Zahvaljujući njima mi smo danas slobodna, suverena zemlja u kojoj caruje mir i ta vrednost zaslužuje da svakog dana, na svakom mestu, odužimo se njima koji su zemlju branili, neki su zbog toga izgubili i zdravlje, neki i živote i ne treba da zanemarimo njihove porodice", rekla je Đurđević Stamenkovski.

Naglasila je da je ovo "dug časti koji vraćamo i naša obaveza prema onima koji su nas zadužili".

"Srbija ne zaboravlja svoje heroje i njihove porodice i činiće sve da im obezbedi sigurnost, poštovanje i uslove dostojne njihove žrtve, jer je naš zadatak da budemo uz njih ne samo u rečima, već i u delima", istakla je Đurđević Stamenkovski.

Ukazala je da će ministarstvo na čijem je čelu da nastavi da se bori za prava svih boraca. Podsetila je da su u prethodnoj godini imali dobru saradnju sa drugim ministarstvima - ministarstvo energetike izašlo je u susret da borcima budu omogućena sniženja cene za korišćenje električne energije, ministarstvo građevinarstva i infrastrukture prihvatilo je inicijativu da boračka populacija bude posebno prepoznata u zakonu "Svoj na svome".

"Različitim dopisima i predlozima obraćamo se i drugim ministarstvima kako bi prilikom svih budućih zakonskih projekcija, olakšica i inicijativa koje se pokreću imali u vidu da su boračka populacija grupa i kategorija u našem društvu na koju treba obratiti posebnu, jer su ti ljudi zemlju sačuvali", rekla je Đurđević Stamenkovski.

Ona je čestitala rukovodstvu bolnice "Merkur" na profesionalizmu, efikasnosti i kvalitetu usluge koju pružaju i navela da veruje da će saradnja i u vremenu koje sledi biti plodonosna.

Direktor Specijalne bolnice za lečenje i rehabilitaciju "Merkur" u Vrnjačkoj Banji Dejan Stanojević izjavio je danas da ovaj ugovor za cilj ima zadovoljstvo pacijenata, kao i da su tokom prošle godine pokazali da je ta bolnica ispunila vrlo visoke kriterijume koje je izdalo Ministarstvo zdravlja za dobrobit pacijenata, piše Tanjug.

"Drago mi je da smo uradili jedan vrlo lep posao, posao na zadovoljstvo ratnih i vojnih invalida. Prošle godine smo pokazali da imamo dobru dijagnostiku, rehabilitaciju i balneologiju. Drago mi je što je na molbu i zahtev ratnih vojnih invalida ove godine produžena rehabilitacija na 10 dana. Mi smo najzadovoljniji što smo ispunili sve uslove. Zahvaljujem i ministarki Đurđević Stamenkovski i njenom ministarstvu na ozbiljnom trudu i radu da dođemo do ovog trenutka, a samo potpisivanje ugovora je bilo svečani i lep čin", poručio je Stanojević.

