Program je namenjen penzionerima čija mesečna penzija ne prelazi 80.000 dinara, imajući u vidu da su upravo oni prethodnih godina bili najbrojniji korisnici ove mere podrške domaćem turizmu, saopšteno je u nedelju iz resornog ministarstva.

„Pozivam sve penzionere koji ispunjavaju uslove da se prijave i iskoriste mogućnost da odmor provedu u nekoj od brojnih turističkih destinacija širom Srbije. Turistički vaučeri pokazali su se kao jedna od najuspešnijih mera za razvoj domaćeg turizma, jer istovremeno pružaju podršku građanima i doprinose boljem poslovanju ugostitelja i turističkih privrednika“, rekao je ministar Memić.

On je istakao da je procedura prijavljivanja dodatno pojednostavljena i da je za prijavu potrebno dostaviti popunjen obrazac i prateću dokumentaciju.

Prijava se podnosi lično, a uz prijavu je potrebno priložiti ličnu kartu ili pasoš, potvrdu o rezervaciji smeštaja i dokaz o ostvarenom pravu na penziju.

Obrazac za prijavu može se preuzeti na internet stranici Ministarstva turizma i omladine i Pošte Srbije.

„Cilj nam je da što veći broj građana upozna lepote Srbije i svoj odmor provede u nekoj od domaćih turističkih destinacija. Zadovoljni smo interesovanjem ugostitelja za učešće u programu, čime je korisnicima dostupna još raznovrsnija turistička ponuda. Očekujem da će, kao i prethodnih godina, vaučeri biti raspodeljeni u rekordnom roku“, poručio je Memić, piše B92.

Vaučeri će moći da se koriste do 1. novembra 2026. godine.



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