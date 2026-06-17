Deo penzionih odredbi se usklađuje sa pravilima Evropske unije i primenjivaće se tek po ulasku Srbije u EU.

Povoljniji uslovi za vojnike

Najvažnija novina odnosi se na profesionalne vojnike po ugovoru, kojima bi pravo na starosnu penziju bilo izjednačeno sa podoficirima i oficirima do čina potpukovnika. Prema predlogu, penziju bi mogli da ostvare sa 40 godina penzijskog staža i najmanje 53 godine života.

Pravo na pomoć i negu drugog lica postaje deo sistema PIO

Jedna od značajnijih promena odnosi se na pravo na pomoć i negu drugog lica, koje se ubuduće eksplicitno uvodi među osigurane rizike sistema penzijskog i invalidskog osiguranja.

Nove kategorije osiguranika – zaposleni kod stranih poslodavaca

Nacrt predviđa i nove kategorije osiguranika, uključujući osobe zaposlene kod stranih poslodavaca koji nemaju registrovano predstavništvo u Srbiji, pod uslovom da se na njih primenjuju domaći propisi u skladu sa evropskim pravilima koordinacije sistema socijalne sigurnosti.

Izmene za poljoprivrednike i mogućnost mirovanja osiguranja

Za poljoprivrednike se menjaju uslovi osiguranja, pa će obavezno osiguranje obuhvatati nosioce porodičnih poljoprivrednih gazdinstava koji plaćaju porez na prihod od samostalne delatnosti ili PDV. Takođe, uvodi se mogućnost mirovanja statusa osiguranika zbog elementarnih nepogoda, bolesti ili porodiljskog odsustva.

Povoljniji obračun za penzionere koji nastave da rade

Važna novina odnosi se na penzionere koji nakon odlaska u penziju nastave da rade. Predloženo je da korisnici starosne i prevremene starosne penzije koji nakon penzionisanja ostvare najmanje godinu dana dodatnog staža, mogu da traže ponovno obračunavanje penzije. Fond PIO bi u tom slučaju utvrđivao novi, povoljniji iznos penzije.

Precizniji uslovi za ostvarivanje prava na penziju

Nacrtom se precizira da se pravo na starosnu i prevremenu starosnu penziju ostvaruje nakon prestanka osiguranja, uz određene izuzetke za pojedine kategorije osiguranika i osobe koje su poslednje osiguranje imale u državama sa kojima Srbija ima sporazume o socijalnom osiguranju.

Isplata penzija i usklađivanje sa evropskim propisima

Predviđene su i tehničke izmene koje se odnose na isplatu penzija, vođenje postupaka i usklađivanje zakona sa evropskim propisima. Tako se propisuje da se isplate vrše na tekući račun, dok se više članova zakona dopunjuje odredbama koje se odnose na koordinaciju sistema socijalne sigurnosti Evropske unije.

Šire pravo na naknadu pogrebnih troškova

Nacrt zakona sadrži i predlog za izmenu odredbe koja se odnosi na isplatu naknade pogrebnih troškova. Naime, predlaže se da se ova naknada isplaćuje i za lice koje snosi troškove sahrane korisnika prava iz člana 223. i 225. Zakona (korisnici zatečenog prava po osnovu preostale radne sposobnosti, II i III kategorija invalidnosti). Na taj način se rešava problem koji postoji u praksi u vezi sa ovim pitanjem, piše B92.



Prema predlogu, najveći deo zakona stupio bi na snagu osmog dana od objavljivanja u Službenom glasniku Srbije, dok bi odredbe koje se odnose na primenu evropskih pravila počele da važe tek od dana pristupanja Srbije Evropskoj uniji.



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