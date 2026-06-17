Dok se supermarketi takmiče niskim cenama, specijalizovani mesari ističu važnost porekla i stručne obrade. Profesionalni mesari se slažu da se određene kategorije mesnih proizvoda ne preporučuju za kupovinu u supermarketima, čak ni kada su na značajnim sniženjima.

Šta ne treba kupovati u prodavnicama

Kada su u pitanju rizičniji proizvodi, izbor lokalnog i pouzdanog mesara predstavlja investiciju u kvalitet i bezbednost obroka. Mesari upozoravaju na vrste mesa koje je bolje izbegavati u supermarketima, bez obzira na akcijske cene.

Rizik od kontaminacije mlevenim mesom

Mleveno meso je osnova mnogih popularnih jela, ali stručnjaci ga često svrstavaju među najrizičnije proizvode.

U industrijskim pogonima koji snabdevaju velike lance, meso se melje od različitih rezova, što smanjuje kontrolu nad kvalitetom i sastavom. Dodatni problem je povećan rizik od bakterijske kontaminacije, poput E. koli ili salmonele.

Za razliku od celih komada mesa gde su bakterije uglavnom na površini, proces mlevenja ih ravnomerno raspoređuje kroz celu masu. Zbog toga čak i nedovoljno termički obrađeni proizvodi, poput pljeskavica, mogu predstavljati zdravstveni rizik.

U specijalizovanim mesarama, mesar često melje meso pred kupcem iz odabranih delova, što povećava svežinu i kontrolu kvaliteta.

Kako da vam pljeskavice budu sočne i meke? Pročitajte OVDE u čemu je njihova tajna.

Kvalitet ribe

Osnovno pravilo je da "sveža" riba u supermarketima, osim ako nije u blizini mora, često ne ispunjava taj opis.

Transport od ulova do prodajnog mesta može trajati danima, što utiče na kvalitet. Stručnjaci zato često preporučuju brzo zamrznutu ribu, koja se najčešće zamrzava odmah na ribarskim brodovima nakon ulova.

Kvalitet odrezaka

Kod odležane govedine postoji razlika u metodama zrenja.

Supermarketi uglavnom koriste „mokro zrenje“ u vakuumu, gde meso gubi deo strukture i može imati manje izražen ukus. Specijalizovani mesari koriste „suvo zrenje“, gde meso zri u kontrolisanim uslovima, što daje intenzivniji ukus i mekšu teksturu, ali uz višu cenu.

Meso sa kostima

Meso sa kostima može poboljšati ukus jela, ali je osetljivije na kvarenje, posebno ako hladni lanac nije pravilno održavan tokom transporta i skladištenja.

Kiseli miris ili sluzava površina su jasni znakovi da proizvod nije bezbedan za upotrebu.

Paštete i iznutrice

Iznutrice, sveže paštete i slični delikatesi spadaju u rizičniju kategoriju zbog zahtevne pripreme i visokih higijenskih standarda koje je teže održati u masovnoj proizvodnji.

Saveti mesara

Prilikom kupovine, čula su najvažniji alat.

Mesar Tomas Odermat ističe: "Ako nešto izgleda čisto, dobro obrađeno i negovano, vrlo je verovatno da će tako i biti", piše The Kitchn.

Na šta treba obratiti pažnju

Preporučuje se proveriti čistoću vitrina i izbegavati ambalažu koja je naduvena, oštećena ili sadrži višak tečnosti.

Takođe je važno da se meso što pre nakon kupovine skladišti na hladnom mestu. Kako upozorava Odermat, najveća greška nije samo izbor proizvoda, već i njegovo nepravilno rukovanje nakon kupovine, jer prekid hladnog lanca može brzo ugroziti kvalitet i bezbednost hrane.

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