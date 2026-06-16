Zato je na društvenim mrežama postala viralna jednostavna, ali iznenađujuće efikasna metoda: 5-4-3-2-1, koju je popularizovao kreator sadržaja Vil Koleman. Ideja je minimalistička, ali vrlo praktična – umesto haotične kupovine, imate jasan okvir koji vas vodi kroz prodavnicu.

Šta je 5-4-3-2-1 metoda?

Radi se o jednostavnom sistemu koji određuje koliko namirnica kupujete iz osnovnih kategorija:



- 5 vrsta povrća



- 4 vrste voća



- 3 izvora proteina



- 2 sosa ili namaza



- 1 žitarica ili ugljenih hidrata



- +1 poslastica (jer balans mora da postoji)



Ovo nije dijeta, već pametan vodič za kupovinu – fleksibilan sistem koji pomaže da kupujete promišljeno, bez viškova i bacanja hrane.

Kako da ovu metodu primenite u praksi

Pre odlaska u prodavnicu, prvo proverite šta već imate kod kuće – u frižideru, zamrzivaču i kuhinji. Zatim napravite listu po ovim kategorijama i birajte namirnice koje zaista koristite i volite.

Primer:



- Povrće: šargarepa, tikvice, paradajz, batat, krastavac



- Voće: banana, mango, avokado, ananas



- Proteini: mleveno pileće meso, jaja, ćureći file



- Namazi/sosovi: humus, paradajz sos



- Žitarice: kinoja



- Poslastica: ovseni keks bez šećera



Ključ je u tome da birate namirnice koje se međusobno „slažu“, kako biste od istih sastojaka mogli da napravite više različitih obroka.

Zašto je ova metoda postala viralna

Ovaj pristup je popularan jer rešava nekoliko problema savremenog života:



- Smanjuje bacanje hrane jer kupujete samo ono što ćete koristiti



- Štedi vreme – i u prodavnici i pri planiranju obroka



- Olakšava odluke – manje razmišljanja, manje stresa



- Daje fleksibilnost bez strogih pravila i ograničenja

Posebno je praktična za mala domaćinstva ili osobe koje žive same.

Pametnija kupovina, jednostavniji život

5-4-3-2-1 metoda nije trend koji nameće pravila, već mali sistem koji uvodi red u svakodnevnu rutinu. Umesto impulsivne kupovine, dobijate strukturu koja vam olakšava život – bez odricanja, bez komplikacija i bez stresa, piše Ženski Magazin.

U vremenu kada nas preplavljuje previše izbora, ponekad je upravo jednostavnost ono što najviše vredi.



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